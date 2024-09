Otra denuncia por supuesto abuso

Por dicha razón, agentes policiales detuvieron al sujeto, identificado como Severiano Antúnez Amarilla (46), domiciliado en la localidad de Segunda Línea San Isidro del mencionado distrito, quien negó el hecho, cuestionó a su hermana y la acusó de haber dejado abandonadas a sus hijas.

La denunciante manifestó a los agentes que hace tres años había viajado al Brasil en busca de trabajo –dejando a su hijas al cuidado de su hermano ahora detenido–, que volvió para las fiestas de fin de año y notó que sus dos hijas tenían “actitudes sospechosas”. Luego una le dijo que era manoseada por su tío en forma sistemática, y que por ello decidió denunciar el caso.

“Yo solo quiero llevarlas al Brasil, pasar la aduana con ellas, no puedo creer, me contaron que les manoseaba, dijeron muchas cosas que no podemos mencionar, son menores”, dijo la mujer. La fiscala de San Estanislao Lilia Ruiz ordenó que el aprehendido sea llevado a la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo.