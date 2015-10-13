Fiscal anuncia un trabajo muy minucioso

Esto se debe a que de los 170 funcionarios denunciados como supuestos “planilleros”, 150 son médicos y cuentan con rubros de servicio y de cátedras, que pueden ser hasta diez.

El agente indicó que para corroborar si existe cobro indebido de honorarios debe cotejar las planillas de servicios con los libros de cátedras en Clínicas, además de la filial de Santa Rosa del Aguaray, y las carreras de Kinesiología, Podología e Instrumentación quirúrgica.

El agente tropieza con el inconveniente de que hay médicos que poseen hasta 10 cátedras pero en diferentes niveles de responsabilidad. En algunos casos, el docente puede enviar reemplazante, y por ello es fundamental cotejar los libros de cátedras, donde estampa su firma el profesor que dio la clase.