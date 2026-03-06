Adolescente de 17 años muere arrollada tras choque de motocicleta

Una adolescente de 17 años, de nacionalidad argentina, perdió la vida en un accidente de tránsito que involucró a tres vehículos.

Según el informe de la Comisaría Novena de Limpio, el incidente ocurrió alrededor de las 16:40 del jueves. Un automóvil Hyundai HB20, circulaba con dirección a Piquete Cué e intentó realizar un giro a la izquierda para ingresar al mencionado gimnasio.

En ese momento, una motocicleta en la que viajaban dos menores de edad colisionó contra la parte trasera derecha del automóvil. A raíz del impacto, la joven cayó al carril contrario, justo en el momento en que circulaba una camioneta Nissan Frontier. El conductor de la camioneta no pudo evitar el arrollamiento.

Conductor de la moto se dio a la fuga

El comisario José Acosta confirmó a ABC que ninguno de los ocupantes de la motocicleta portaba casco protector. Además, tras el percance, el conductor de la moto, un menor de 16 años, abandonó el biciclo a unos 50 metros del lugar y se dio a la fuga a pie, y dejó a su acompañante tendida en el asfalto.

“En el video se puede apreciar que para el conductor de la camioneta era imposible maniobrar o frenar, ya que la joven cayó repentinamente en su carril”, explicó el jefe policial.

El médico forense del Ministerio Público, Dr. Hugo Leguizamón, diagnosticó como causa de muerte un traumatismo de cráneo encefálico severo y traumatismo cerrado de tórax.

La fiscal de turno, Abg. Nadia Millán, dispuso la entrega del cuerpo a los familiares y la incautación de los tres vehículos involucrados para peritajes de criminalística. Pese a la magnitud del evento, los conductores de los vehículos mayores quedaron en libertad por disposición fiscal, mientras continúa la búsqueda del menor que guiaba la motocicleta.