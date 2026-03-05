Tormenta para esta noche: Meteorología emite alerta para varias zonas del país

A las 21:28 de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) renovó su alerta de lluvias y tormentas eléctricas ante el avance de núcleos que siguen ganando fuerza.

El reporte advierte sobre la formación de celdas de tormenta que podrían generar lluvias intensas, fuertes descargas eléctricas y la probabilidad de que caiga granizo de forma muy puntual en lo que resta de la noche.

Estos fenómenos se están desarrollando rápidamente sobre el norte de la región Oriental y el sur del Chaco, por lo que el riesgo de tiempo severo es inminente.

Los departamentos bajo riesgo

El mapa de vigilancia actual se concentra específicamente en cuatro puntos del país. Sur de Concepción, San Pedro, Amambay y Presidente Hayes.

La recomendación para los pobladores de estas zonas es buscar refugio y evitar desplazamientos innecesarios, especialmente por el riesgo que representan las ráfagas de viento que podrían alcanzar niveles moderados a fuertes.

Reportan descenso de temperatura

Según la meteoróloga Aracely Fernández, a partir de mañana comenzará un descenso gradual de la temperatura en todo el territorio nacional.

Este cambio vendrá acompañado de una ligera rotación de los vientos hacia el sector sur. Para el fin de semana se esperan condiciones mucho más agradables, con temperaturas mínimas que rondarán los 23 °C y máximas que no superarían los 34 °C.