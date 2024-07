Habrá registro único del estudiante

La ministra de Educación, Marta Lafuente, informó que están “ultimando los detalles del Registro Único del Estudiante”, con el que se pretende controlar mejor desde el Ministerio el historial académico de cada ciudadano que pase por la educación formal.

El mismo consiste en un sistema informatizado que arrojará datos académicos de las personas ingresando su número de cédula. “Allí vamos a ver si esta persona concluyó exitosamente todos los niveles de educación, desde el inicial, pasando por la Educación Escolar Básica y la Educación Media”, indicó Lafuente.

No será un impedimento que la persona se haya trasladado de una a otra institución educativa o que haya abandonado sus estudios por un periodo de tiempo, porque sus registros se actualizarán cada vez que cambie de colegio o escuela, ya que sus datos permanecerán en el sistema.

“Esta va a ser la única manera en que vamos a poder controlar si las personas hacen o no hacen una carrera. Les pongo como ejemplo uno de estos institutos corruptos que abundan y que, supongamos, nos solicitan reconocer el título de enfermera de una de sus estudiantes, pero al verificar su registro nos topamos con que no culminó el noveno grado, y no hizo la secundaria, por lo cual nunca pudo haber ingresado a esa carrera”, agregó la ministra.

Por ley está establecido que cualquier persona que aspire a una carrera universitaria debió haber culminado satisfactoriamente su Educación Media. Este sistema pretende erigirse como fiscalizador de la enseñanza que recibió cada individuo.

Inscriptos

En la actualidad, el Ministerio de Educación ya cuenta con 1.200.000 registros de un total de 1.600.000 estudiantes, y advierte que no va a registrar títulos si no se tiene el historial de la gente.

“Todos los ciudadanos, y padres de familia deben exigir a las instituciones privadas o autónomas que inscriban a sus hijos en el Registro Único del Estudiante, porque de lo contrario pueden estudiar, pueden recibirse, pero sus títulos no van a estar avalados por el MEC. Los estudiantes deben exigir que sus instituciones cumplan con este requisito porque vamos a exigir este certificado académico”, dijo la ministra.

Lafuente destacó que la ciudadanía puede elegir la oferta académica que más le convenga, pero advirtió que debe verificar si esa oferta cumple con los estándares legales, teniendo en cuenta que la Educación Superior está en manos privadas.