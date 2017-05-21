Las cabras dieron lugar a las industrias y los comercios

Da fuerza a la versión recogida por la historiadora Rosanna Vera Alegre, que ha reunido una “enciclopedia” sobre el barrio y sus tambos de vacunos y cabras. Orgullosa, muestra que en el título de su propiedad dice “paraje Cachinga”.
Menciona que en el barrio, desde la primera mitad del siglo XX y hasta las últimas décadas, funcionaba la terminal de ómnibus de “La Caacupeña”, más conocida como Terminal’i o Litoral’i.
Varias industrias surgieron en el entorno: hilandería Genovese, la fábrica de fósforos, jabones Lagarto, Cavallaro, Cervecería Paraguaya, Casa Ferro (fábrica de ropa deportiva) y la propia Administración Paraguaya de Alcoholes (APAL).
A la par, había centros sociales, hoy ya extinguidos, como el Sindicato de Cerveceros Unidos, la pista bailable “Dancing El Paraíso” y el cine Lumington.
Los bares y restaurantes, como hongos, entre ellos, la destacada Rotisserie Maffei, en la plazoleta del Puerto.