Las cabras dieron lugar a las industrias y los comercios

Odolia Storni, una de las últimas del linaje en Paraguay de la poetisa y escritora argentina Alfonsina Storni, pasó los primeros siete años de su vida en el barrio Cachinga, en las inmediaciones del Hospital de Clínicas, como cuenta en una entrevista de ABC Revista del 20 de noviembre de 2011. Al hablar del secreto de su longevidad, lo atribuyó a la leche de cabra que tomaba de chiquita en su barrio.

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