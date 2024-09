Niña embarazada ya no está en condiciones de optar por un aborto

Desde el año 2014 con el apoyo del UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, en Paraguay, desde la Dirección de Salud Integral de la Niñez dependiente del Ministerio de Salud Pública, se viene trabajando en un plan comunicacional que abarque la prevención y protección del embarazo adolescente de 10 a 19 años de edad.

Evelyn Cattebeke, de la dirección de salud integral de niñez, mencionó ayer que están socializando con otras instancias como la Secretaría de la Niñez, Ministerio de Educación y otras organizaciones que trabajan el tema de la niñez y adolescencia para convertirlo en una acción conjunta e interinstitucional, ese es el objetivo, para lograr mayor impacto a la terrible problemática.

“La idea es acordar estrategias de por lo menos 2 o 3 años, arrancar este 2015 colocando el tema del embarazo en adolescente y sensibilizar a toda la sociedad. Los embarazos que se producen en menores de 14 años estamos trabajando para conectar directamente en lo que sería actos de violencia”.

Más de 670 casos de niñas embarazadas en el 2014

Adriane Salinas mencionó como un ejemplo de lo que se viene haciendo desde hace muchos años, el quinto Plan de Salud Sexual y Reproductiva lanzada desde el MSPyBS, y en todos los planes siempre estuvo incluida la línea de acción de trabajo con adolescentes, incluso puntualmente el acceso de adolescentes a servicios de salud sexual y reproductiva incluyendo métodos anticonceptivos, pero siempre hubo una resistencia de un pequeño grupo conservador con mucho poder. “Este fenómeno que estamos viendo de embarazos en niñas de 10 a 14 años viene aumentando levemente, pero aumenta. En el caso de esta niña embarazada que salió a la luz pública, no podemos hablar primero luego de aborto, ella está en una edad gestacional donde para ella el aborto no es una opción. Pero, sí tenemos que pensar que de aquí en adelante como país qué le podemos ofrecer, no solo a esta niña, sino a las otras 670 niñas que están en su misma situación”.

“El país qué es lo que tiene en este momento, el país tiene para toda víctima de violencia la oportunidad a que accedan a la anticoncepción de emergencia que les reduce el riesgo de embarazo en un 90%, no es en un 100% siempre y cuando se tome en los primeros 5 días”, explicó.