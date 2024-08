Recordaron lucha de valiente mujer

Ayer en la Secretaría de la Mujer, entre llantos y alegrías celebraron el Día de la Mujer Paraguaya con el lanzamiento del libro de poesías de Carmen Soler, una mujer del Partido Comunista, quien luchó junto a su esposo Luis Casabianca contra la dictadura stronista. Ella fue brutalmente torturada y presa varias veces.



Una celebración nada tradicional e inusual, se vivió ayer en la Secretaría de la Mujer. La ministra Gloria Rubín inició sus celebraciones por el Bicentenario con el lanzamiento del libro de poesías de Carmen Soler, reivindicando así las luchas por los derechos de una mujer completamente invisibilizada, militante del Partido Comunista. Reivindicaron el valor real de las mujeres luchadoras quienes arriesgan sus vidas por una patria más libre.



Asistió Najeeb Amado, secretario general del Partido Comunista, por ejemplo, así como la diputada Emilia Alfaro, quien está luchando por la creación de un Ministerio de Desarrollo Social, con la intención de incorporar dentro a varias Secretarias del Estado con rango de ministerios. Retrocediendo así en bajos presupuestos, solo en direcciones.



El cantaautor socialista Ulises Silva deleitó a todos con su música folclórica paraguaya urbana los temas "Compañera" y "Paraguayas y qué", y puso música de fondo durante la actuación de Raquel Rojas, quien declamó poesías de Carmen Soler como: "Penas encimadas", entre otras.



Juana María de Lara no tuvo participación en la independencia de 1811



Muchas mujeres feministas, la historiadora Ana Barreto y la ministra Gloria Rubín critican el hecho de rescatar solo a Juana María de Lara, ya que según la historia no tuvo una participación directa en la época de la Independencia de 1811. La historiadora Ana Barreto explicó que algunos historiadores como Idalia Flores de Zarza y Carlos Centurión desde los inicios del siglo XX han querido traer a colación el tema del rol de las mujeres en la época de la Independencia, y dice que no es raro que a Juana María de Lara la hayan nombrado prócer. Hubo participación directa de otras mujeres que fueron espías, estuvieron presas y se enfrentaron para defender la soberanía del Paraguay. "Todos los hombres que tuvieron participación en la gesta de mayo y que escribieron posteriormente sus memorias, ninguno la recuerda, no la recuerdan como artífice, no la recuerdan como espía y no recuerdan el ramo de flores. El único que la recuerda es el Dr. Zomellera porque menciona que como no se ponían de acuerdo hicieron buscar de la casa de Juana María de Lara una silla para poder traerle al obispo que estaba en el convento de San Francisco", comentó.



"La lucha continúa"



Rubín manifestó que el objetivo es visibilizar a las mujeres que han estado ocultas por mucho tiempo de los siglos XIX, XX y XXI y comenzaron con una mujer que escribe poesías, a pesar del dolor y del infortunio que vivió. Continuarán con mujeres campesinas con literatura pura y dura. "Lastimosamente, no se puede bajar la guardia, hay que estar siempre atentas y como dicen los militantes de los partidos políticos, la lucha continúa. La mujer paraguaya es una luchadora. Este libro simboliza que vivimos en una libertad absoluta del pensamiento en nuestro país y que es importante poder reunir a varios partidos políticos partidarios y de movimientos sociales para trabajar todos y todas por un Paraguay más justo. Hay que seguir conquistando nuestros derechos", indicó.