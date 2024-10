No avanza investigación a la ex embajadora en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores admitió anoche, a través de un comunicado, que la Embajada de Paraguay en Venezuela es una de las representaciones diplomáticas que se encuentran bajo investigación de auditores, pero que aún no se dispone del dictamen para tomar las medidas.En nuestra edición de ayer (Pág. 21) publicamos que el Ministerio de Relaciones no investiga la gestión de la ex embajadora en Venezuela, Ana María Figueredo Amato, involucrada presuntamente en tráfico de liberación de impuestos de vehículos lujosos. El artículo de referencia motivó un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, que expresa cuanto sigue: