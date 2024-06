Ruth Flores: con reflexión y arte rumbo a Kansas

Ruth Flores (34) es una artista oriunda de Fernando de la Mora, y recientemente fue seleccionada ganadora del Premio Elden Tefft, organizado por el Comité Paraguay Kansas y el CCPA. Cuenta que su formación académica la acredita como Lic. en Sociología, pero en determinado momento también fue al ISA, FADA UNA, donde se formó en arte por unos años.

Recuerda que ya desde adolescente hizo teatro, más tarde se acercó al grabado y a la serigrafía. A través de esta última sintió que era su manera de aportar a situaciones que estaban ocurriendo. Además, explorar la serigrafía como un medio de arte le abrió un mundo de posibilidades, y fue así que en 2023 participó en el Premio Matisse y quedó seleccionada para exponer sus obras, lo cual le animó a seguir mostrando lo que hace.

Para el Premio Elden Tefft empezó indagando en archivos familiares. El tema del concurso eran las comunicaciones humanas en la era digital, ante lo que Flores reflexionó: “¿Será que perdimos todas las antiguas formas de comunicarnos y van a ser reemplazadas por las que tienen que ver con la tecnología solamente? Me parecía que no tenía que ser así, que podemos cohabitar con diferentes lenguajes analógicos y tecnológicos. Siempre el objetivo es el mismo y es el mismo objetivo del arte, comunicar”.

En su propuesta se incluyen fotografías que su papá sacó entre 1973 y 1975-76, dos de ellas del mercado 4, y un código QR que lleva a un formulario. En el mismo hay preguntas que tienen que ver con la asociación que la artista hace de estos elementos de la digitalidad y de las imágenes en sí, explica. “Por ejemplo yo relacioné el mercado con internet, yo pienso que 50 años atrás cuando alguien quería enterarse de algo, cuando alguien estaba buscando algo, cuando alguien quería comprarse algo, iba al mercado; el mercado me parece que cumple una función social que va más allá del mero comercio”.

Una segunda pregunta fue acerca de lo otro que relacionó que es la inteligencia artificial: una niña buscando mandioca de la chacra familiar. “Eso es algo que también todo el tiempo escucho: el debate acerca de si la inteligencia artificial puede reemplazar el trabajo humano, y pienso que hay cosas que sí puede reemplazar, pero que hay cosas que son irremplazables”. También habló de las redes sociales, y cómo antes nos relacionábamos con las personas de otra manera, más en el plano físico, presencial, en el trabajo, en el colegio, en eventos culturales, en el mercado, en la calle y ahora eso cambió.

El premio obtenido la habilita a participar de una residencia artística en una universidad en Kansas por cuatro semanas y previamente a eso también accede a seis meses de estudio del idioma inglés. Allí quiere dedicarse a explorar más el arte gráfico, pero de manera artesanal.

“Pienso que con el avance de la tecnología también hay reflexiones acerca de lo artesanal, pero no me cierro a utilizar herramientas tecnológicas para seguir creando cosas; me di cuenta de que la digitalidad nos facilita un montón y aporta un montón de herramientas a nuestra vida”.

En unos meses estará lista para hablar de su experiencia en Kansas.

Más info

Instagram: @ruthenequilibrio