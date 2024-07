Relojes y la salud en la muñeca

Un reloj que simplemente marcaba la hora, luego podía tener un cronómetro, alarma o contar pasos, actualmente hasta ya pueden convertirse en asistentes y compañeros en el cuidado de la salud de cada uno.

Los relojes inteligentes o “smartwatches” no solo nos ayudan a continuar conectados y no depender tanto de los teléfonos, sino también pueden ayudarnos a “monitorear” distintos aspectos de nuestro cuerpo, aunque esto siempre con la reiteración de que no son dispositivos médicos y tampoco los reemplazan.

Los dos relojes que constantemente son enfrentados “cara a cara” son los que ofrecen tanto Samsung como Apple, es decir, el Galaxy Watch 6 y el Apple Watch ultra, cada uno con sus propias características y preferencias para cada usuario.

Samsung y nuestra salud

Para las personas que tienen teléfonos con el sistema operativo Android, el Samsung Galaxy Watch podrá ser un complemento muy interesante para un monitoreo de salud y actividad física, aunque claro, su funcionamiento es aún mejor con un celular de la marca surcoreana.

Entre sus funciones se destacan las siguientes:

Monitorización de la frecuencia cardíaca: preocuparse menos gracias al paquete de monitorización cardíaca que aportará tranquilidad gracias a su sensor integrado que mide periódicamente la frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco e incluso avisará si la frecuencia cardíaca es demasiado alta o demasiado baja.

Electrocardiograma (ECG): con la aplicación Samsung Health Monitor se permite utilizar el reloj para grabar y monitorizar tus datos de electrocardiograma para que puedas seguir el ritmo de tu corazón como también guardar estos datos para luego compartir con médicos.

Monitoreo del Sueño: comprender las noches para aprovechar al máximo tus días. Con este reloj se puede controlar la etapa del sueño nocturno, su puntuación y regularidad en la que uno duerme para mejorar el descanso.

Oxígeno en Sangre (SpO2): también con la aplicación Samsung Health se puede medir el oxígeno en sangre, una métrica que se había considerado mucho durante la pandemia de COVID-19 con los oxímetros.

Detección de caídas: si el usuario sufre una caída, esto será detectado por el reloj y preguntará si necesita ayuda. Para otras emergencias se debe pulsar cinco veces el botón de inicio para enviar una alerta a los servicios de emergencia.

Seguimiento del estrés, monitoreo de presión arterial y ciclo menstrual: otras funciones además de las mencionadas son el seguimiento de estrés, monitoreo de presión arterial y seguimiento del ciclo menstrual, aunque estas requieren una mayor calibración y configuración en el reloj.

Además de estas funciones, el Galaxy Watch promete ser un compañero para las actividades deportivas o en el gimnasio, ya que permite registrar récords o establecer metas, algo que también motiva a su propietario a ejercitarse.

Apple en la muñeca

Si bien las funciones de salud o monitoreo deportivo son similares tanto en el reloj de Apple como en el de Samsung, el de la “manzana tecnológica” tiene un precio más elevado, pero también corresponde a lo más tope en la materia al ofrecer un producto de punta.

El Apple Watch Ultra es como una “joya” y promete una mayor precisión con sus sensores incorporados a lo largo del reloj, que también comparte datos constantemente con el iPhone para seguimiento o monitoreo más completo.

Funciones de Salud del Apple Watch Ultra:

Notificaciones de frecuencia cardíaca: este reloj busca en segundo plano frecuencias cardiacas inusualmente altas o bajas que podrían apuntar a una enfermedad preexistente grave y puede dar aviso de esto mediante notificaciones.

Electrocardiograma (ECG): las personas que presenten síntomas como pulso rápido o intermitente, o que hayan recibido la notificación de ritmo irregular, pueden hacerse un electrocardiograma y registrar sus síntomas con este reloj.

Priorizar el sueño: el Apple Watch Ultra analiza las etapas del sueño y ofrece recomendaciones personalizadas para mejorar la calidad del descanso e incluso monitorea la temperatura de la muñeca mientras uno duerme.

Oxígeno en Sangre (SpO2): Con su sensor óptico de frecuencia cardiaca también puede monitorear los niveles de oxígeno en sangre.

Registrar el estado de ánimo: además de ofrecer oportunidades para respirar con atención y promover momentos de reflexión, con este reloj y la aplicación “Atención Plena” puede ayudar a crear conciencia emocional y también guiar hacia la identificación de algunos sentimientos.

Detección de Caídas: Una de las funciones más promocionadas por parte de Apple es la detención de caídas fuertes, ya que, en caso de una emergencia, el reloj puede enviar alertas a contactos seleccionados o dar avisos a servicios de emergencia.

Seguimiento de la actividad física, ciclo menstrual y medicamentos: también como su competencia, este smartwatch puede acompañar en las distintas actividades físicas que uno realiza como también monitorear el ciclo menstrual o dar avisos para tomar medicamentos a hora.

¿Con cuál me quedo?

Esa es una pregunta con una respuesta que puede tener varias aristas, ya que ambos dispositivos, tanto el Samsung Galaxy Watch 6 y el Apple Watch Ultra, ofrecen un enorme conjunto de funciones de salud que pueden ayudar a los usuarios a mantenerse informados y proactivos sobre su bienestar, aunque en este caso solo fueron mencionadas a grandes rasgos.

La elección de uno u otro dependerá finalmente de cada usuario y también qué teléfono tenga, ya que el Galaxy Watch puede funcionar con otros celulares con Android que no sean de Samsung aunque sin todas las funciones, mientras que el Apple Watch solo funcionará con los iPhone.

De igual manera ambos dispositivos cumplen con sus funciones prometidas que van mucho más allá también de ser un simple accesorio en nuestras muñecas porque ahora también nos ayudan a conocer nuestro cuerpo incluso mientras menos lo esperamos.