La canasta mecánica

La inocencia infantil no es ignorancia ni es ingenuidad o falta de madurez. Refleja capacidad de asombro, imaginación, una transparente y maravillosa forma de interpretar las cosas.

En un futuro distópico ¿Acaso desaparecerán como símbolo las cigüeñas, y en su reemplazo serán drones el transporte de las criaturitas recién nacidas? ¿Bebés del futuro llegarán con un smartphone bajo el brazo? Hoy día, un alto porcentaje de bebés menores de dos años ya sabe cómo usar estos diminutos engendros digitales con pantalla.

¿Cómo será la primera infancia del futuro?

Protegedme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y del poder que no se inclina ante la infancia, decía el poeta libanés Khalil Gibran.

En la actualidad se habla de las nefastas consecuencias en el aprendizaje escolar, del uso excesivo de la tecnología, especialmente de celulares y computadoras. A pesar de las ventajas que las herramientas digitales pueden ofrecer en la educación, también existen riesgos que a menudo son ignorados y que afectan el avance del proceso educativo. Ante este escenario, en Europa, algunos países comenzaron a prohibir el uso de dispositivos móviles en las escuelas, algo que no es nada sencillo, ya que la gente tiene móviles a una edad cada vez más temprana.

El prestigioso internado londinense Eton Collegue confirmó que están planeando prohibir el uso de smartphone entre sus estudiantes de primer año y sustituirlos por teléfonos Nokia tradicionales, los cuales solo sirven para llamar y recibir y enviar SMS.

Hay muchas probabilidades de que exista un mal uso del celular, que envíen y reciban mensajes, fotos o vídeos vulgares, hirientes e incluso ofensivos y también se presta al ciberbullyng. Además, niños y niñas pueden acceder a webs para adultos con contenido poco apropiado. Es muy importante que papá y mamá sean conscientes de todo esto.

Un papá geek dice que se podría vivir sin teléfono celular. Pero la comunicación y la posibilidad de tener en cualquier lado todo junto en uno, cámara de fotos, de vídeo, lector de documentos, pagos en caja, interprete traductor en todos los idiomas, porno, juegos, venta de electrodomésticos, noticias, chistes, críticas de modo anónimo, etc. además de llamadas a familiares, amigos y más, podrían ser suficientes motivos para que un Iphone sea el dispositivo number one del momento.

Ahora que los viejos dioses desaparecieron, es el ser humano quien decidirá su suerte individual e histórica. El futuro depende de su capacidad de ser decente y de saber instaurar en la niñez una conciencia libre de tabúes angustiantes, sostenida más bien por el ejemplo, que solo desde el pensamiento racional y teórico.

carlafabri@abc.com.py