Una vida sobre ruedas: niña patinadora

–¿A qué edad comenzaste en el mundo del patinaje? ¿Alguien te impulsó o inspiró a hacerlo?

–Empecé a la edad de 4 años, era muy chiquita. En realidad, para mí era muy divertido, supongo que por eso lo empecé a hacer; veía a mis compañeritas correr, ellas me inspiraron.

–¿En qué momento entrenás o practicás? ¿Cuántas horas?

–Entreno todos los días de 5:00 a 7:00, de lunes a lunes, en mi ciudad, que es en Fram (departamento de Itapúa), por más o menos 3 horas: una hora y media en pista y por la tarde una hora y media en mi sala o en el gimnasio. Entreno sola y una vez por semana mi técnica Cynthia Gómez me entrena por Zoom; aparte debo viajar a Asunción casi siempre una vez al mes para clases presenciales, porque mi profe es de allá.

–¿Participaste en alguna competencia? ¿Cuál fue la más reciente? ¿Cuáles fueron los logros alcanzados?

–Ya participé de dos Panamericanos y en ambos obtuve el primer lugar; en el año 2021 en Guayaquil, Ecuador, en la modalidad figuras, y ahora en el mes de julio en Ibagué, Colombia, en la modalidad libre; en el año 2022 participé de un Sudamericano en San Juan, Argentina, donde obtuve el tercer lugar en la modalidad figuras.

–¿Cómo es la relación con el público?

–Es muy cercana. Casi todas son mis tías; nos conocemos todos. Me siento muy bien también con todas mis compañeras del patín, tanto de mi academia como de otras; hay muchas escuelas en Paraguay, y después está también mi familia, que es mi principal público.

–¿Te gusta viajar? ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo?

–Me gusta mucho; es muy emocionante, porque viajo para representar a mi país. Todos los países a los que fui me gustaron mucho, pero todavía no tengo un lugar favorito, siempre ya quiero volver a mi casa.

–¿Cómo combinás tus actividades con el colegio? ¿Es difícil prestarles atención a ambas cosas? ¿Qué materias son las que más te gustan?

–La verdad sí cuesta; tengo muchas materias en el colegio, pero sí se puede. Trato de ser organizada y no dejar nada pendiente, trato de ser buena alumna; de esa manera mi colegio siempre me va a apoyar porque falto mucho por los viajes de entrenamientos y competencias, y una de las materias que más me gusta es matemática.

–¿En qué te gusta ayudar a mamá y papá?

–Tengo muy poco tiempo; en mi casa no tenemos quien nos ayude, así que mi hermano y yo debemos hacer las tareas de limpieza. Nos dividimos; cada uno tiene su trabajo y, de esa manera, los dos ayudamos a nuestros papás.

–¿Tenés mascotas? ¿Cómo se llaman?

–Tenemos tres perritos: Togo, Rudey y Bobi.

–¿Hay un personaje que haga lo mismo que vos a quien admires? ¿Quién es y por qué?

–A muchos mundialistas: a Erika Alarcón, que es de nuestro país, y a Magdalena Costa, que es una patinadora de Portugal; también a varios de España y de Italia.

–¿Cuál es tu mayor sueño?

–Llegar a competir en un mundial y hacerlo de la mejor manera posible, ser una buena representante de mi país.

–¿Cuando seas grande, a qué te gustaría dedicarte?

–Hasta ahora tengo dos que me gustan: nutrición deportiva o diseño de interiores.

–¿Cómo te imaginás tu país ideal?

–Que todos los niños tengan oportunidad de crecer bien, que no estén en la calle, que coman y duerman bien.

–¿Cómo ves a los demás niños de tu edad? ¿Hay algo que te gustaría decirles a otros niños de tu edad, o algo que te gustaría hacer por ellos?

–Que sueñen en grande, que trabajen por ese sueño; a veces tarda, pero se llega. Me gustaría poder compartir lo que sé hacer, ayudar a otros de alguna manera a que también puedan cumplir sus sueños.

IDENTIKIT

Nombre: Kathya Belén Soszko Ibarra

Fecha de nacimiento: 20-09-11

Mi familia: Mis padres Adela y Víctor, y mi hermano Iván.

Un programa favorito de Tv o un juego favorito: No veo casi la tele, pero cuando puedo, me gusta mirar las películas de Spiderman.

Un postre preferido: El açai.