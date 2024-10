Outfit verano, oda a la ligereza

“Respiramos, soñamos”, es el lema que eligió Chanel para su colección “Una oda a la delicadeza, a la ligereza, al movimiento”, una tendencia que luego reprodujeron otras casas de moda durante París Fashion Week. Color en toda su expresión quedó plasmado en cada desfile, pues la temporada estival es sinónimo de los tonos vitamínicos naranja, amarillo, verde y azul.

Azul marino, rojo, rosas, dorados, metalizados y los sempiternos blanco y negro figuran en la paleta de Luis Vuitton, reporta la agencia EFE, que –según detalla– no faltan las mezclas de colores en un mismo look, así como los estampados. No escasearon los contrastes sobre la pasarela construida sobre sus icónicos baúles y decenas de maletas de la marca de lujo, de todas las dimensiones y colores. Su desfile se resume con superposiciones, asimetrías, mezclas de materiales y opulencia.

Christian Dior, Miu Miu, Saint Laurent, Lacoste e Isabel Marant también marcaron presencia. La última brilló con su eterno bohemio chic con flecos y botas para todo tiempo.

En el caso de Chanel, como tiene acostumbrados a las fashionistas, presentó outfits de punto en versión pastel celeste y rosa, que se apuntan una vez más. Se vieron capas de muselina, faldas con aberturas, blusas y vestidos largos, transparentes y bordados, así como pantalones amplios y fluidos.

En esta pasarela parisina deslumbraron desde el clásico “pequeño vestido negro” hasta el traje de tweed y jersey, pasando por el bolso acolchado y los zapatos bicolores.

Artesanía

Hermés, por su parte, rindió tributo a la artesanía y el refinado de cuero. Revaloriza los trabajos de los talleres, apunta EFE. Subieron a la pasarela con chaquetas para acompañar pantalones o faldas de diferentes largos y estilos, junto a un rosario de bolsos de distintas formas. Para esta casa de moda las siluetas se muestran sin tiempo, pues con Hermés “todo cambia y nada cambia”. Además, primó en sus líneas la sobriedad, sin dejar, por tanto, resquicio alguno a la excentricidad, con abundancia de verdes y camel, junto a beiges.

Vivienne Westwood optó por “ajustarse, medir, recapacitar”, dijo su diseñador austriaco, Andreas Kronthaler, quien asumió la dirección en diciembre 2022, destacó AFP. El objetivo es mostrar una mujer “ultrafemenina y más bien elegante de la forma más clásica”, añadió. “Tenía que ser una colección liviana, ligera, de colores reducidos. Solo un destello de rojo y rosa. Sin impresiones, tejidos superfinos, ropas de calidad, a veces lavadas y gastadas”, enfatizó Andreas.

Ecofriendly

La colección Pierre Cardin rompió con lo tradicional al presentar en su espectáculo que sí es posible combinar la innovación tecnológica y la sostenibilidad. Su colección primavera-verano 2025 lo ratifica.

En una versión más elegante y sofisticada, Elie Saab rindió homenaje al mundo salvaje con sus transparencias y las decenas de versiones del color del verano, el verde. Sus vestidos de encajes, gasas, flores y otras texturas ligeras, dejan un mensaje claro sobre su estilo de mujer: libre, indomable y protagonista.