FAU ZALDÍVAR: “Mucho esfuerzo detrás, pero al final siempre llega la recompensa”

-¿Cuál es el balance que realizas de la temporada 2024, en cuanto a tu participación en el Campeonato Mundial de Rally (WRC)?

-Con respecto al mundial me siento muy conforme, este año cambiamos de marca y empezamos a andar muy bien. Mejoramos mucho, hicimos top 5 en todas las carreras que terminamos y nos acercamos mucho más al podio.

-¿Cada vez que llegás al podio, a quién le dedicás los logros?

-A mi familia, equipo y sponsors. Ellos son los que hacen todo el esfuerzo para que yo haga lo que me gusta.

-¿Cómo se dio el cambio de marca de auto y de equipo para este año?

-A finales de 2023, Hyundai Motorsport nos dice que para el 2024 no habrá equipo oficial, entonces tuvimos que buscar otro equipo. En diciembre de 2023, probamos el Škoda Fabia RS Rally2 y apostamos a ese auto para hacer toda la temporada 2024.

-¿Cuáles son los objetivos o proyectos que se vienen para la próxima temporada?

-Para el 2025 la idea es seguir corriendo el Campeonato Mundial de Rally (WRC), siempre y cuando las condiciones den; de ser así, seguiremos corriendo en la categoría WRC2.

-¿Cómo ves la disputa de los campeonatos nacionales? ¿Qué le faltaría?

-Realmente le falta un poco de exposición y que todos conozcan cómo es el Campeonato Nacional de Rally (CNR). Hay muy buen nivel de pilotos y autos, solo faltaría el apoyo e interés de nuevas marcas que acompañen a los equipos para darles un mayor realce. A nivel de la organización, hay mucho por mejorar.

-¿Cuál es tu opinión con respecto al Campeonato Sudamericano de Rally del cual sos campeón actualmente?

-El Campeonato Sudamericano de Rally FIA CODASUR es un campeonato bastante bueno; y si bien los que corremos somos mayormente los paraguayos, las carreras donde corremos son muy buenas. Faltaría que se sumen más competidores de otras nacionalidades para poder medirnos de igual a igual con ellos; con lo que se estaría elevando aún más la competitividad en la región.

-Sobre la llegada del WRC a nuestro país ¿Qué pensás?

-Un sueño hecho realidad, la verdad nunca me hubiese imaginado hace 6 años, cuando empecé a correr el certamen mundial, que un día llegaría el WRC a mi país. Realmente estoy muy emocionado y con muchas ganas de que ya llegue la fecha que le corresponde a Paraguay, en el 2025.

-¿Quién te impulsó a incursionar en el mundo del rally y a qué edad hiciste tu primera carrera?

-Bueno, empecé gracias a mi papá, yo me crié viéndole a él correr y a mi mamá siendo fanática de los rallys. Corrí mi primer super prime en autos de rally a los 15 años y desde entonces no paré y corrí todo lo que pude.

-¿Qué sacrificios implica dedicarse a esta actividad -en cuanto a la familia-, preparación física y el uso de los trajes especiales?

-Bueno, como todo deporte profesional, el rally y más aún correr el campeonato mundial, tiene sus sacrificios. Uno viaja mucho, se distancia de los amigos, de la familia y se pierde de muchas actividades o momentos de la vida misma. Realmente hay mucho esfuerzo detrás de todo, pero al final siempre llega la recompensa. En cuanto a lo físico, la preparación es muy importante, porque te da la fuerza suficiente y ayuda a la concentración para poder estar al 100% y rendir en todas las competencias.

-¿Quién te acompaña a las carreras? ¿Qué experiencia o anécdota podrías compartir?

-A las fechas del Campeonato Mundial de Rally (WRC) casi siempre me acompaña mi papá y una carrera al año, toda mi familia. En Paraguay siempre están presentes los integrantes de mi familia y mi novia. Realmente ayuda mucho tener a tu gente cerca, ya que te da un empujón extra. En cuanto a alguna anécdota, algo que me puso muy feliz y me alegro muchísimo fue ver a mi familia, a mi novia y a todo el equipo al terminar un rally y consagrarme como el campeón sudamericano. Realmente fue algo muy emocionante y lo voy a recordar siempre.

IDENTIKIT

Nombre completo: Fabrizio Zaldívar Zuccolillo

Edad: 23 años

Profesión: Piloto de Rally

Hobby: Gimnasio y Golf

Deporte: Rally

Club: Cerro Porteño