Joyas: realeza, Hollywood y nombres en guaraní

Hace ya siete años que tienen presencia en nuestro país, por lo que quisieron hacer un homenaje a estas tierras, explica Mar Aldeguer, fundadora de la marca Coolook. “Hicimos primero una pulsera con los colores de la bandera de aquí y después también hicimos unas vírgenes. Ahora, en esta colección, hemos puesto los nombres de los diseños en guaraní”. Se trata de unos colgantes que se transforman en pendientes.

Mar Aldeguer cuenta con la ayuda de su hija Mar Bermejo (34), quien es arquitecta de profesión, pero desde la pandemia del covid-19 empezó a ayudar, primero con el diseño de los locales y luego con estrategias para seguir vendiendo durante la época de encierro. Hoy participa desde el diseño hasta la producción, hacer relaciones públicas, marketing, ventas, todo. “Mar dibuja muy bien y le encanta. Siempre está intentando hacer diseños y colabora, porque además ella tiene una visión más joven”, comenta la madre.

“Lo que más me gusta es el principio y el final: o sea, diseñarlo y venderlo. Porque me encanta diseñar, lo llevo en la sangre: me encanta diseñar joyas, me gustan mucho porque me gusta usarlas, entonces es como si diseñara algo para mí”, afirma Bermejo, quien agrega que se complementa muy bien con su mamá.

Aldeguer relata que hace 18 años empezó con su marca en Alicante, España, y hoy está presente en Paraguay y Perú. “El objetivo es mimar lo que tenemos, reforzarlo y hacerlo bien”. Cuenta que siempre buscan el equilibrio entre creatividad, producción y pasarlo bien. “Porque al final esto nació como algo divertido, un poco lúdico, y no tiene que dejar de serlo”.

Opina que la mujer paraguaya es más sofisticada que la española; le gusta más arreglarse, y se arregla a todas horas, utiliza sin miedo piezas grandes y además le gusta mucho la joyería.

Del minimalismo a la sofisticación sostenible

Sus joyas parten desde las muy minimalistas hasta otras muy sofisticadas, siempre dentro del mismo estilo, afirma. “Si te gusta dibujar, puedes dibujar cualquier cosa: puedes dibujar un árbol o puedes dibujar un bosque, pero siempre va a tener tu esencia. Nosotros aquí hacemos lo mismo. O sea, podemos dibujar unos pendientes muy básicos o unos muy sofisticados, pero siempre van a tener la misma esencia”.

Además, son joyas personalizables. “Diseñé piezas por separado, de manera que tú misma las puedas ensamblar y transformártelas en más largas, más cortas, combinar distintos colores y así también te las puedes llevar de viaje. Llevas cinco o seis piezas y puedes llevar la parte de arriba sola por la mañana y por la tarde, a una merienda, te llevas dos partes. Te vas a una boda y te pones cuatro partes; le metes otro color”. De esa manera, las joyas se reutilizan y el proceso es sostenible. “Para mí la sostenibilidad es eso, es reutilizar, transformar y utilizar lo mismo”.

En cuanto a los materiales que utilizan, cuenta que trabajan con plata con baño de oro y piedras naturales. Una colección Bridal –de joyería para novias– es su último lanzamiento, y para esta serie se enfocaron exclusivamente en diseños con madreperla blanca con cuarzo, para dar como resultado una colección con muchísima luz. “Hemos hecho diseños muy grandes, porque ahora hay mucha novia que hace preboda, boda, o sea, varias fiestas. Entonces, puede comprarse un pendiente grande para la fiesta, pero ese mismo pendiente, si lo quiere para la iglesia, se quita la parte de abajo y no lleva un pendiente tan enorme, porque, claro, a lo mejor en la iglesia no quiere llevar una cosa tan grande”.

Personalidades como la reina Letizia o la reina Máxima de Holanda usaron joyas de su autoría, así como Michelle Obama y otras celebrities. Pero Bermejo afirma que es un sueño ver a Angelina Jolie con alguna de sus joyas puestas. “Por soñar, pues no voy a soñar a alguien fácil, claro. Me parece la mujer más guapa que he visto, un ícono mundial, y me encanta su estilo”.