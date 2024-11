Domótica: la casa del futuro, hoy

Esta tecnología ya está transformando alrededor de todo el mundo la manera en la que se interactúa en cada vivienda, esto para ofrecer una mayor comodidad, seguridad e incluso eficiencia energética.

Ante esto, pueden surgir preguntas: ¿cómo una casa podría ser “Smart”? ¿Qué se necesita? o ¿Cómo podría lograrse?

Las respuestas a algunas de las dudas principales son abordadas en esta nota para dar una idea de cómo adentrarse a este mundo.

¿Qué se necesita?

Para que una casa sea considerada “inteligente” los requisitos cada vez son más sencillos, pero lo principal es una infraestructura básica que permita la conexión y comunicación entre los diversos dispositivos del hogar.

Lo principal es un “hub” o un centro de control, que puede ser tanto un router como una estación de control inteligente. Este equipo gestiona y coordina los diferentes aparatos. Algunos de los hubs más comunes son los basados en Wifi como los ofrecidos por Amazon o Google con su “Nest”, ya que estos permiten integrar dispositivos de distintas marcas.

En lo que se refiere a los dispositivos compatibles, ya sea algún electrodoméstico, luces, cámaras de seguridad o sensores, es esencial que estos sean compatibles con los estándares de domótica más comunes, como Wifi, Zigbee o Z-Wave.

También es importante saber que no todos los electrodomésticos funcionan de manera universal con cualquier sistema y ante esto es recomendable revisar previamente la compatibilidad antes de adquirir un nuevo dispositivo o, en caso contrario, prever algún tipo de adaptador para domótica.

Otro dato a tener en cuenta es que muchas casas inteligentes dependen de aplicaciones móviles o asistentes virtuales como Alexa, Google Assistant o Siri para configurar y controlar los dispositivos. Mediante estos sistemas se pueden controlar los equipos que pueden ser luces, puertas o la climatización.

¿Es fácil?

La respuesta rápida es que en parte sí, porque hacer que una casa sea inteligente hoy en día es mucho más accesible de lo que era hace algunos años, pero esto aún depende de las opciones que busque cada persona. Actualmente, se pueden encontrar soluciones simples y asequibles, llegando hasta sistemas más complejos. Para esto se pueden conseguir algunos kits básicos de automatización que son bastante simples y solamente habría que seguir un par de instrucciones.

Sin embargo, la realidad está en que lo fácil nuevamente va a depender de la complejidad que se busque. Por ejemplo, si se trata solo de agregar un par de luces inteligentes o climatización controlada por voz, la tarea puede ser tan simple como descargar una aplicación y conectar el dispositivo a tu red Wifi. Sin embargo, si se apunta a crear un sistema más integrado con múltiples dispositivos que interactúan entre sí, el proceso ya podría requerir conocimientos técnicos adicionales.

¿Lo puedo hacer yo mismo?

La respuesta nuevamente es sí, pero de nuevo todo depende de la preferencia o interés del futuro usuario. Para quienes tienen conocimientos básicos de tecnología, existe una amplia variedad de productos fáciles de instalar que no requieren más que enchufarse y conectar o descargar alguna aplicación.

Las plataformas como Amazon, Google y Apple han simplificado el proceso, y muchas marcas han creado dispositivos que se emparejan automáticamente con tu sistema, esto también con guías paso a paso para la instalación.

Para los que buscan integrar más funcionalidades o personalizar el sistema, hay opciones avanzadas como sistemas de automatización DIY (Do It Yourself, en español, hazlo tú mismo) que permiten crear redes de dispositivos más complejas, como cerraduras inteligentes, cámaras de seguridad o sensores de movimiento que se activan según las necesidades del hogar. En este aspecto, Home Assistant es bastante popular.

Finalmente, si el objetivo es realizar una instalación más compleja o si se desea integrar sistemas de automatización con el cableado de la vivienda (como cortinas eléctricas, sistemas de climatización general o controles de riego automatizados), puede ser recomendable contar con la ayuda de un profesional especializado en domótica.

Como un resumen final, la domótica ya abrió las puertas para lograr un hogar más futurista o de películas, pero hoy.