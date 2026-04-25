Marie-Louise Eta, mujer que sacude la Bundesliga

El fútbol, ese ritual que en Paraguay vivimos entre el asado y el tereré, suele ser un espacio de tradiciones muy arraigadas. Durante décadas, nos acostumbramos a que el “banco de suplentes” de la primera división fuera un territorio exclusivamente masculino. Pero el mundo cambia, y a veces, los cambios llegan con la fuerza de un gol en el último minuto. Esa fuerza tiene nombre y apellido: Marie-Louise Eta.

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La noticia saltó en la madrugada de un domingo gris en Berlín, apenas unas horas después de que el Unión Berlín sufriera un duro golpe (3-1) ante el colista Heidenheim.

Con el fantasma del descenso rondando los pasillos del estadio Alte Försterei, la directiva decidió dar un timonazo. Cesaron a Steffen Baumgart y, en lugar de buscar a un viejo lobo de mar de los de siempre, miraron a quien ya estaba ahí, trabajando en silencio y con una capacidad táctica brillante: Marie-Louise.

Una carrera de “vuelo joven”

Para entender cómo una mujer de 34 años llega a semejante puesto, hay que mirar su pasado. Marie-Louise no es ninguna improvisada.

Fue una crack dentro de la cancha: formada en el Fortuna Dresde y figura del Turbine Potsdam, club con el que ganó la Champions League femenina en 2010, teniendo apenas 18 años.

Sin embargo, su verdadera vocación estaba fuera de la raya de cal. A los 26 años, una edad en la que muchos futbolistas recién están alcanzando su madurez, ella decidió colgar los botines.

No fue por una lesión, sino por un llamado interno: quería ser entrenadora. Empezó desde abajo, en las formativas del Bremen y luego en las selecciones juveniles femeninas de Alemania.

Su llegada al fútbol masculino no fue un “cupo”, fue mérito puro. En 2023 se integró al cuerpo técnico de la Sub-19 del Unión Berlín y, para finales de ese año, ya estaba como asistente del equipo principal. De hecho, los fanáticos más detallistas ya la habrán visto en el banco de suplentes durante esta temporada de la Champions League, nada menos que enfrentando al Real Madrid.

El desafío de “salvar la plata”

El reto que asume Eta es de esos que te quitan el sueño. Le quedan apenas cinco partidos para cerrar la temporada, cinco “finales” donde el Unión Berlín se juega la permanencia en la máxima categoría. Actualmente, el equipo tiene un colchón de siete puntos sobre la zona de peligro, pero en el fútbol alemán, te descuidás un segundo y “fuiste”.

El debut fue el 18 de abril, en casa y ante su gente, contra el Wolfsburgo. Un partido de esos que los paraguayos llamaríamos “de seis puntos”, porque el rival también está peleando por no caer al pozo.

“Union Berlin enfrentó a Wolfsburgo en la fecha 30 del torneo local y perdió 2-1 en un compromiso que no fue uno más en la historia de la Bundesliga: Marie-Louise Eta hizo su debut como la primera entrenadora mujer en toda la competencia”, publicó ESPN.

“Estoy encantada de que el club me haya confiado esta difícil tarea”, dijo Eta con una serenidad que impresiona. “Una de las fortalezas del Unión siempre ha sido la capacidad de mantenerse unido en estas situaciones”.

Esas palabras resuenan fuerte: unidad, confianza y trabajo, valores que cualquier familia paraguaya reconoce como los pilares para salir adelante en las malas.

Rompiendo el techo de cristal

Aunque en Alemania ya hubo una pionera reciente, Sabrina Wittmann (quien dirige en la tercera división), lo de Marie-Louise en la Bundesliga sitúa el debate en otra escala.

Es la primera vez que una mujer toma las riendas en una de las “cinco grandes ligas” (Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia).

Para nuestras niñas que hoy patean la pelota en las escuelas de fútbol de barrio Obrero, Luque o Sajonia, lo de Eta es un mensaje potente.

Ya no se trata solo de que las mujeres puedan jugar, sino de que también pueden mandar, decidir y diseñar la estrategia de los equipos más importantes del planeta.

Aunque el club ya anunció que ella pasará a dirigir el equipo femenino la próxima temporada, estos cinco partidos de Marie-Louise en el fútbol masculino no son un simple interinato; son un testamento de que el talento no tiene género.

Mientras en las casas paraguayas se comenta el diario este domingo, en Berlín, una joven mujer está repasando pizarras, analizando videos y preparándose para demostrar que el fútbol, al final del día, es de quienes se animan a soñarlo y trabajarlo.