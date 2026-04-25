La Liga Premium de futsal FIFA disputó su segunda fecha, donde Cerro Porteño y Olimpia golearon

Cerro Porteño de visitante y Olimpia de local, consiguieron sendos triunfos por la segunda parada de la Liga Premium de Futsal FIFA de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). Hubo 5 partidos el viernes, y el juego televisado Sol-Campoalto vs. San Cristóbal completó la ronda este sábado.

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En cuanto a los partidos, el multicampeón Cerro Porteño entró en ritmo y se impuso con amplitud en su visita al 3 de Mayo, goleando 7-2 a los anfitriones en el polideportivo del club calendario.

Olimpia jugó en su Academia Sacramento, para imponerse también con categoría a Presidente Hayes, consiguiendo el triunfo por 4 a 1 contra los de Tacumbú.

Deportivo Santaní se hizo fuerte en el polideportivo municipal local, para tumbar a Afemec, con victoria de 2-1 sobre el vicecampeón Premium.

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Exa Ysaty y Recoleta FC no consiguieron sacarse ventaja final, al igualar 2-2, en el partido disputado en suelo colegial.

Coronel Escurra no pudo contra su visita, Star’s Club en el cotejo disputado en Barrio Obrero. Los galácticos golearon 4 a 1 a los militares.

Finalmente, en el “poli” de Sol de América, el club solense aliado con el Deportivo Campoalto tuvo que resignarse contra San Cristóbal. Los santos derrotaron a los “estudiantes” por 4 a 2.