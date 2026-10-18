55 años convirtiendo terrenos en hogares

Lo que comienza como un terreno puede convertirse, con el tiempo, en una casa, una familia que echa raíces y un barrio que cobra vida. Esa transformación forma parte de la historia de Aurora Inmobiliaria S.A., empresa paraguaya dedicada principalmente a los loteamientos y que hoy mira hacia nuevos mercados sin perder de vista los valores que marcaron su trayectoria.

Para el presidente de la firma, el Lic. Leandro Domingo Redondo Colmán, uno de los aspectos más significativos de este recorrido es la posibilidad de facilitar el acceso a la propiedad. “Son centenares de fracciones y miles de lotes que, en su gran mayoría, han sido y siguen siendo asiento de muchas primeras viviendas”, destaca.

La modalidad de entrega de los terrenos constituye otra característica de su propuesta. Según explica el directivo, durante estos 55 años la empresa concedió lotes en posesión con el pago de la primera cuota, sin exigir otras garantías que el propio inmueble adquirido. Un sistema que busca acercar la tierra a personas que aspiran a construir su hogar.

Cuando los loteamientos se convierten en comunidades

Las cifras dan una dimensión del camino recorrido. El vicepresidente, Ing. Fernando Augusto Basili Feliu, señala que Aurora desarrolló más de 500 proyectos, varios de los cuales evolucionaron hasta convertirse en barrios consolidados.

Entre ellos menciona los loteamientos de Rojas Cañada, en Capiatá; Tarumandy, en Luque; las zonas de calles 10 y 12 Acaray, en Ciudad del Este; la colonia Félix de Azara, en Hernandarias; la fracción Ñeembucú, en Pilar, y La Frontera, en Pedro Juan Caballero.

“En estos 55 años, el mayor logro de Aurora Inmobiliaria ha sido su solidez y su compromiso con sus clientes, cumpliendo a cabalidad con todos ellos”, afirma Basili Feliu.

La empresa mantiene una presencia consolidada en el departamento Central, sus alrededores y Alto Paraná, además de contar con sucursales en Ciudad del Este, Pilar y Pedro Juan Caballero. También desarrolla proyectos en zonas de Paraguarí, Cordillera y San Pedro.

Aunque los loteamientos propios y de terceros constituyen su principal actividad, Aurora complementa sus servicios con intermediación de compraventa, alquileres, administración de propiedades y asesoramiento para proyectos inmobiliarios.

Experiencia para mirar hacia adelante

Sostenerse durante más de medio siglo en un mercado cambiante exige adaptación. El presidente de la empresa señala que la actividad requiere responder a nuevas exigencias legales, tributarias y de control, además de proteger la propiedad privada y mantener una estructura administrativa preparada para afrontar los desafíos del sector.

En ese contexto, la confianza de los clientes y la capacidad del equipo humano resultan fundamentales para la continuidad del negocio.

De cara al futuro, la firma proyecta ampliar su presencia hacia los principales ejes comerciales del país y consolidar los mercados en los que ya opera. La actualización tecnológica también figura entre sus prioridades, especialmente para facilitar la atención de potenciales compradores que se encuentran fuera del territorio nacional.

“Creemos firmemente que tenemos Aurora Inmobiliaria para muchos años más, manteniendo los principios de seguridad, confianza y, por sobre todo, honestidad en los negocios inmobiliarios”, sostiene Basili Feliu.

A los 55 años, Aurora apuesta a seguir creciendo sobre una premisa que atraviesa su historia: la tierra no representa solamente una inversión, sino también la posibilidad de construir un hogar y dar origen a nuevas comunidades.

Tu cuota te premia

En el marco de sus 55 años, Aurora Inmobiliaria S.A. lanzó la campaña “Tu cuota te premia”, una iniciativa que busca agradecer la confianza y la responsabilidad de sus clientes.

Según destaca Paz Agüero Mendoza, del área de Marketing, la propuesta contempla premios como la cancelación total de las cuotas pendientes y un viaje a Brasil.

La acción reconoce el esfuerzo de quienes avanzan mes a mes hacia el sueño de tener un terreno propio y celebra el vínculo construido con la empresa a lo largo de los años.

Con esta iniciativa, la empresa suma un atractivo especial a la celebración de su aniversario y refuerza su cercanía con los clientes. “Tu cuota te premia” representa una manera de agradecer a quienes forman parte de su historia y de celebrar junto a ellos un recorrido de 55 años en el mercado inmobiliario paraguayo.

Más info

https://aurora.com.py/.