Coleccionistas de cactus y suculentas

“La luz es vital para el crecimiento, por lo que deben colocarse en un lugar con mucha iluminación, incluso algunos a pleno sol. Otra alternativa es colocarlos muy próximos a una ventana”.

Con respecto al suministro de agua para estas plantas, la experta dice que “en días fríos se debe reducir el riego, pues los cactus se encuentran en estado de reposo. Y desde luego el agua de lluvia moderado es ideal”.

Las suculentas

La experta refiere que en esta época no se aconseja el trasplante de las suculentas debido a que están en reposo vegetativo.

En relación al riego de las suculentas en esta época invernal, debe ser moderado. El sustrato tendrá buen drenaje.

Además se aconseja protegerlas del frío intenso, y ubicarlas bajo techo, así se resguardan en un lugar donde no les llegue el viento sur. Tanto los cactus como las suculentas sufren ante los cambios climáticos, a pesar de que son plantas de mucha resistencia.