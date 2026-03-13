Carmiña fue denunciada por racismo en Argentina y pedirán prohibición de salida del país

El abogado Alvaro Núñez, representante legal de la familia de Mavinga, confirmó que presentaron una denuncia penal en contra de Carmiña Masi a pedido del marido.

“Cuando vi el corte no lo podía creer. No es un chiste, un chiste deja de ser un chiste cuando pasa a ser un delito. Cualquier acto que se ejerza por discriminación racial o etnia, es un delito en Argentina, está penado por ley”, expresó el abogado.

Señaló que la pena es “ínfima” y va de un mes a tres años como máximo. “Para lo que implica es nada”, consideró.

Recordó el hecho de la influencer argentina que permanece detenida en Brasil por gestos racistas. “Acá estamos hablando de una comunicadora, hay una responsabilidad. No es bajo ningún punto de vista tratar a una persona de esclava” señaló para América TV anoche.

El abogado detalló que están esperando el avance de la demanda y las medidas que puedan ser tomadas por la Fiscalía. Destacó que esperan que se le prohíba su salida del país para que pueda enfrentar a la Justicia y, si no lo determina así el fiscal a cargo, iniciarán el proceso legal para que se concrete dicha medida.

¿Qué dijo Carmiña?

Masi pronunció una frase que fue calificada de “aberrante” por los televidentes: “Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco”.

El nombre de la paraguaya se convirtió en tendencia en distintas plataformas, donde los seguidores del programa exigieron una postura firme ante lo que consideraron una falta gravísima a la convivencia y a la dignidad humana. Ante la presión social y la gravedad de los dichos, Gran Hermanodeterminó su salida inmediata del certamen.