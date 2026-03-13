Diputados cartistas quieren “la cabeza” del ministro de Economía por “estafa” y quedar “calzones abajo”

Con caras largas, el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre; el vicepresidente 1º y aliado cartista, Hugo Meza, y el nuevo líder de bancada de Honor Colorado, Miguel Del Puerto, aprovecharon la visita de dirigentes docentes para disparar contra el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos a quien se la tienen jurada.

Los legisladores cartistas y aliados le culpan al ministro y técnicos del Ministerio de Economía de inducirlos a aprobar el proyecto de ley de la reforma de la Caja Fiscal a las apuradas en pleno receso parlamentario.

Tras la aprobación, los gremios afectados, especialmente de docentes organizaron una masiva manifestación en casi todo el país contra los diputados, hecho que generó el enojo de la cúpula cartista.

El propio Latorre apuntó la artillería contra Fernández Valdovinos, intentando eximir al presidente de la República, Santiago Peña y al vicepresidente Pedro Alliana (con quién tendría intenciones integrar chapa presidencial para el 2028).

“Pues acá hay que separar los tantos, porque mencionaste el Ejecutivo: El presidente Santiago Peña es un amigo y un compañero que tiene todo nuestro apoyo. Lo mismo pasa con el vicepresidente de la República, que es un amigo y un compañero; Pedro Alliana que es un gran articulador. Hay una molestia clara con el sector técnico que lo vamos a tener que administrar”, señaló Latorre.

Los marcados suspiros denotaron el claro enojo de Latorre al igual que su bancada oficialista.

Latorre fue enfático en remarcar que los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas dijeron una cosa en Diputados y otra a los senadores.

“Todos los costos que nos íbamos a ahorrar, los días de clase perdidos para los niños, el sufrimiento de los docentes y otros gremios que estuvieron con esta preocupación (...) y el conflicto entre los diputados y estos gremios tan sensibles, todo eso nos hubiésemos ahorrado”, reclamó Latorre en conferencia de prensa.

El titular de la Cámara Baja evadió la consulta sobre la pertinencia de la permanencia del ministro en el cargo, diciendo que es potestad exclusiva de Peña.

Sin embargo, luego se sumó a la conferencia el vicepresidente 1º de la Cámara Baja y aliado oficialista, Hugo Meza, que se despachó contra el ministro.

“Nosotros fuimos estafados, fuimos engañados y lo mismo dice Silvio Piris (de la Federación de Educadores del Paraguay): nos sigue mintiendo el ministro de Economía”, alegó Meza.

Por ello, remarcó desde ahora ya no dejarán que por culpa del Ejecutivo queden mal parados. “Esta es una lección aprendida y hay un compañero que dijo recién: ‘Nunca más nos van a encontrar con los calzones abajo’. Hay un antes y un después, pero a favor de que las leyes que salgan de ahora más tanto de Diputados, sean leyes realizables y que sean de escuchar a las partes. No hay que tener miedo en admitir, nos equivocamos, nos mintieron y esa es la verdad”, expresó Meza.

Agregó que pediría su cabeza, pero “las veces que nosotros pedimos, nunca le saca (a ministros)”, pero “si ustedes me preguntan por Valdovinos, yo creo que él está más interesado en la sesión del Banco Mundial o del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) (...) y no por lo que significa la empatía con sectores sociales”.

Reforma no está para el martes

Tal como lo adelantó el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, por el enojo acordaron no apurar el tratamiento en tercera vuelta de la reforma de la Caja Fiscal esta semana.

Ayer se emitió el orden del día de la sesión ordinaria del martes 17 y no figura ese proyecto. Pueden tratarlo en una extraordinaria, pero de momento, no hay fecha definida.

Espínola ve frustración y una ANR “de reposo”

El diputado colorado disidente Mauricio Espínola (ANR, Añeteté) estuvo ayer en la reunión entre representantes de gremios docentes con el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, de quién dijo percibir la “frustración” del cartismo tras dejarse someter y pagar las consecuencias de intentar imponer la reforma de la Caja Fiscal. Acotó que a la crisis en el oficialismo se suma que la dirigencia partidaria “está de reposo”.

Espínola no pudo dejar de remarcar que el cartismo y sus aliados oficialista quedaron muy mal por culpa de sus propias acciones al tratar de atropellar con la reforma de la Caja Fiscal y eso se percibe en sus colegas.

“Yo siento a través de los gestos corporales que hay una frustración no solamente por parte del presidente (Latorre), sino que del pleno de la bancada de Honor Colorado, así como también la bancada independiente liderada por el vicepresidente Hugo Meza” por la situación que se les impuso.

Para no pasar la misma situación, les recomendó no quemarse y acompañar el próximo martes el pedido de interpelación al titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, ya que de lo contrario, teme que el “voto castigo” alcance a todos los colorados.

“Yo no voy a hablar de la salud de nadie, pero claramente la conducción partidaria hoy se encuentra de reposo, el partido se encuentra ausente. Entonces, ¿a quién vamos a reclamar el día de mañana la posible caída” de la ANR?, cuestionó Espínola, instando a los cartista dejar de defender a indefendibles.