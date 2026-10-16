El motor de confianza para la construcción

Fundada en 1961 por don Antonio Luis Pecci Saavedra, Automaq cumple 65 años de trayectoria en el mercado paraguayo. A lo largo de este tiempo, la compañía fue ampliando y diversificando sus actividades mediante la incorporación de nuevas marcas y líneas de negocio, consolidando su presencia en sectores estratégicos de la economía nacional.

Actualmente, cuenta con más de 450 colaboradores y presencia en los segmentos de neumáticos, maquinaria agrícola, vial, forestal, automotriz y logística. Todo ello bajo un propósito que guía su evolución: ser el motor de confianza de quienes mueven al país.

En el segmento de la construcción, Automaq ofrece una amplia gama de equipos Komatsu para trabajos vinculados a infraestructura, obras civiles y otras actividades que requieren maquinaria pesada, junto con equipos Bomag, reconocidos especialmente por sus soluciones de compactación. Ambas marcas son referentes a nivel internacional y aportan tecnología y desempeño para responder a las exigencias del sector.

Su campo de aplicación va más allá de las obras viales y de infraestructura: según el tipo de equipo y las necesidades de cada operación, estas maquinarias también pueden utilizarse en construcción civil y en actividades productivas como la agricultura y la ganadería.

Según Jorge Pecci, presidente de Automaq, esta versatilidad permite acompañar proyectos de distinta naturaleza y escala, adaptando las soluciones a las necesidades específicas de cada cliente.

Posventa: la clave de la continuidad

La maquinaria es una inversión que incide directamente en la productividad, los plazos y los costos de cada proyecto. Por eso, para Pecci, la posventa es un componente clave en la decisión de compra: no se trata solo de adquirir un equipo, sino de contar con respaldo para mantenerlo operativo. En un sector donde cada hora de inactividad puede representar costos significativos y retrasos, la disponibilidad de repuestos y la capacidad de respuesta técnica son fundamentales para reducir los tiempos de parada y dar continuidad a la operación.

Para el segmento de maquinaria vial, Automaq cuenta con dos sedes integrales para atención, ventas y servicio técnico de los equipos: la sede central de la División Vial-Forestal y Logística en Fernando de la Mora y una sucursal en Santa Rita. Desde estas bases operativas, la compañía brinda respaldo técnico y atención a clientes de todo el territorio nacional, acompañando proyectos y operaciones más allá de la ubicación física de sus talleres.

Una mirada hacia adelante

De cara al futuro, Automaq busca seguir acompañando a sus clientes con equipos y soluciones que respondan a las necesidades de operaciones constructivas cada vez más exigentes. Para la compañía, acompañar el desarrollo de la construcción en Paraguay implica seguir aportando tecnología, experiencia y capacidad de respuesta, manteniendo el compromiso que ha guiado sus 65 años de trayectoria.