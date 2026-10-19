Día de la Construcción 2026
19 de octubre de 2026 - 01:00

Construir mejor empieza por entender al cliente

WA Construcciones transforma la manera de construir el futuro. Imagen del Edificio Concept, en Ciudad del Este.
WA Construcciones transforma la manera de construir el futuro. Imagen del Edificio Concept, en Ciudad del Este.Archivo, ABC Color

La construcción cambia con la digitalización y la inteligencia artificial. Gerardo Wasmosy, fundador y CEO de WA Construcciones, explica cómo estas herramientas mejoran las obras y responden a un cliente cada vez más exigente y mejor informado.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La construcción ya no empieza necesariamente en el terreno: puede comenzar en un modelo digital que anticipa interferencias, coordina especialidades y permite decidir con información precisa. Para el fundador y CEO de WA Construcciones, Gerardo Wasmosy, esa transformación exige más que sumar tecnología: obliga a cambiar la gestión de cada proyecto.

“Hoy el desafío ya no consiste solamente en construir bien, sino en hacerlo con mayor previsibilidad, eficiencia, seguridad y control”, afirma.

En WA incorporan tecnología BIM para detectar conflictos antes de llegar a obra y optimizar recursos. A esto se suma SAP Business One sobre HANA, plataforma que integra compras, logística, administración y finanzas, facilitando la trazabilidad.

La empresa también incorpora inteligencia artificial en las tareas cotidianas para analizar información, agilizar procesos y respaldar decisiones. En ese plano, Wasmosy pone el acento en el factor humano. “La tecnología y la inteligencia artificial no reemplazan a las personas, sino que potencian a quienes saben utilizarlas”, asegura.

Gerardo Wasmosy, fundador y CEO de WA Construcciones.
Gerardo Wasmosy, fundador y CEO de WA Construcciones.

La innovación, no obstante, no se mide solo en pantallas ni en velocidad. Cada obra modifica el entorno y puede marcar una ciudad durante décadas.

En Ciudad del Este, proyectos como Green Paraná, Concept, Soho y Arbolia acompañan el crecimiento urbano con nuevas propuestas residenciales. “Una buena obra no es solamente la que está bien construida. Es la que se integra a la ciudad, mejora la experiencia de quienes la habitan y sigue generando valor muchos años después”, destaca.

Ese horizonte depende también de comprender a quienes comprarán o invertirán. “El cliente paraguayo”, observa Wasmosy, “está más informado, compara opciones y exige una mirada integral: diseño, funcionalidad, seguridad, servicios, mantenimiento y capacidad de conservar el valor del inmueble. Los espacios verdes y las áreas comunes ganan peso, mientras la ubicación, la financiación y el potencial de renta influyen en las decisiones”, declara.

Además, el dinamismo inmobiliario ya no se concentra únicamente en Asunción, donde cuentan con un desarrollo propio: Hype Trinidad. Ciudades como Luque, donde desarrollan el barrio cerrado Altaroga Luque, y Ciudad del Este son nuevos polos residenciales, impulsados por la demanda de espacios que combinen calidad de vida, conectividad y acceso a servicios.

La trayectoria de la empresa, el cumplimiento y la atención posterior a la entrega también forman parte de la elección.

Por eso, para WA, construir mejor significa anticiparse a los problemas y asumir que el impacto de una obra va más allá de su inauguración. “Nuestro trabajo empieza mucho antes de construir: empieza por entender para quién estamos construyendo”, resume Wasmosy.

La digitalización ofrece nuevas herramientas. El reto es convertirlas en proyectos eficientes, confiables y capaces de aportar valor a las personas y a las ciudades, con los que WA está familiarizado.