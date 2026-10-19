Construir mejor empieza por entender al cliente

La construcción ya no empieza necesariamente en el terreno: puede comenzar en un modelo digital que anticipa interferencias, coordina especialidades y permite decidir con información precisa. Para el fundador y CEO de WA Construcciones, Gerardo Wasmosy, esa transformación exige más que sumar tecnología: obliga a cambiar la gestión de cada proyecto.

“Hoy el desafío ya no consiste solamente en construir bien, sino en hacerlo con mayor previsibilidad, eficiencia, seguridad y control”, afirma.

En WA incorporan tecnología BIM para detectar conflictos antes de llegar a obra y optimizar recursos. A esto se suma SAP Business One sobre HANA, plataforma que integra compras, logística, administración y finanzas, facilitando la trazabilidad.

La empresa también incorpora inteligencia artificial en las tareas cotidianas para analizar información, agilizar procesos y respaldar decisiones. En ese plano, Wasmosy pone el acento en el factor humano. “La tecnología y la inteligencia artificial no reemplazan a las personas, sino que potencian a quienes saben utilizarlas”, asegura.

La innovación, no obstante, no se mide solo en pantallas ni en velocidad. Cada obra modifica el entorno y puede marcar una ciudad durante décadas.

En Ciudad del Este, proyectos como Green Paraná, Concept, Soho y Arbolia acompañan el crecimiento urbano con nuevas propuestas residenciales. “Una buena obra no es solamente la que está bien construida. Es la que se integra a la ciudad, mejora la experiencia de quienes la habitan y sigue generando valor muchos años después”, destaca.

Ese horizonte depende también de comprender a quienes comprarán o invertirán. “El cliente paraguayo”, observa Wasmosy, “está más informado, compara opciones y exige una mirada integral: diseño, funcionalidad, seguridad, servicios, mantenimiento y capacidad de conservar el valor del inmueble. Los espacios verdes y las áreas comunes ganan peso, mientras la ubicación, la financiación y el potencial de renta influyen en las decisiones”, declara.

Además, el dinamismo inmobiliario ya no se concentra únicamente en Asunción, donde cuentan con un desarrollo propio: Hype Trinidad. Ciudades como Luque, donde desarrollan el barrio cerrado Altaroga Luque, y Ciudad del Este son nuevos polos residenciales, impulsados por la demanda de espacios que combinen calidad de vida, conectividad y acceso a servicios.

La trayectoria de la empresa, el cumplimiento y la atención posterior a la entrega también forman parte de la elección.

Por eso, para WA, construir mejor significa anticiparse a los problemas y asumir que el impacto de una obra va más allá de su inauguración. “Nuestro trabajo empieza mucho antes de construir: empieza por entender para quién estamos construyendo”, resume Wasmosy.

La digitalización ofrece nuevas herramientas. El reto es convertirlas en proyectos eficientes, confiables y capaces de aportar valor a las personas y a las ciudades, con los que WA está familiarizado.