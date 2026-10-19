El acero como respaldo para construir mejor

Rodrigo Schussmuller, director de la firma Hierro Matt SACI, comenta que la empresa tiene el foco puesto en fortalecer su capacidad de abastecimiento y distribución, anticipar las necesidades de sus clientes y mejorar la coordinación entre compras, stock y logística.

A nivel del Grupo Schussmuller, esta estrategia se complementa con el desarrollo industrial de la empresa y las inversiones destinadas a ampliar la capacidad productiva. “Esa integración entre producción y comercialización nos permite prepararnos para acompañar proyectos de mayor escala y responder a una demanda creciente”, indica.

Oferta adaptada a cada obra

La construcción es uno de los pilares de la actividad de Hierro Matt, razón por la que la industria acompaña desde obras particulares hasta proyectos inmobiliarios, industriales y de infraestructura. Así, las necesidades del sector orientan buena parte de su oferta y sus servicios.

Schussmuller señala que cada obra representa una oportunidad para aportar materiales de calidad y garantizar un abastecimiento confiable. “Ofrecemos una amplia variedad de productos de acero: caños estructurales, perfiles conformados y laminados, ángulos, planchuelas, varillas, mallas electrosoldadas y chapas para distintas aplicaciones, incluidas cubiertas y cerramientos”, detalla.

El acompañamiento al cliente comienza desde la consulta inicial, con orientación sobre los productos, las medidas y las alternativas disponibles, según los requerimientos de cada proyecto, amplía.

“Contamos con servicios de corte y plegado para preparar piezas especiales a medida. Además, nuestra red de sucursales, centros de distribución y flota de camiones nos permite coordinar el abastecimiento y las entregas. Cumplir los plazos es fundamental: la disponibilidad de un material puede influir directamente en el avance de un proyecto”, precisa.

Abastecimiento y calidad, entre los desafíos

Entre los principales desafíos para una empresa proveedora de productos metalúrgicos para la construcción, Schussmuller menciona la necesidad de mantener una oferta competitiva y una disponibilidad constante, en un mercado donde los costos del acero y del transporte, así como los plazos de abastecimiento, pueden variar.

A esto se suma la exigencia de responder a requerimientos cada vez más específicos en cuanto a calidad, medidas y tiempos de entrega. “Nuestro compromiso es ofrecer un servicio confiable, porque sabemos que una demora o un material que no cumple con lo solicitado puede afectar toda la obra”, afirma.

Disponibilidad de mano de obra calificada

La disponibilidad de mano de obra calificada es un factor clave para garantizar la eficiencia operativa y la calidad del servicio, precisa el director. En ese sentido, explica que, en Hierro Matt, la atención al cliente requiere conocimientos sobre los productos, sus aplicaciones y especificaciones técnicas, así como una adecuada coordinación de los procesos de almacenamiento, preparación de pedidos, distribución y logística.

Por ello, contar con equipos capacitados permite responder con mayor precisión a los requerimientos de cada obra, optimizar los tiempos de atención y entrega, y mantener la calidad y confiabilidad que exige el mercado. En un sector donde los plazos son determinantes para el avance de los proyectos, el capital humano cumple un papel fundamental para acompañar las necesidades de los clientes.

“Por eso, a medida que el sector crece y las exigencias se vuelven más específicas, también adquieren mayor importancia la capacitación continua, la experiencia técnica y el desarrollo de las competencias necesarias para sostener una operación eficiente y un servicio de calidad”, resalta.

Consultado sobre el impacto del crecimiento de la construcción en la demanda de personal de la empresa y las oportunidades de empleo que podría generar una mayor expansión del sector, el director afirma que el aumento de la actividad genera mayores necesidades de abastecimiento de materiales, distribución y servicios especializados, lo que incrementa las exigencias operativas de las empresas que acompañan al rubro.

“Para Hierro Matt, este escenario representa una oportunidad para seguir fortaleciendo su capacidad de respuesta, en línea con el desarrollo industrial del Grupo Schussmuller y las inversiones destinadas a ampliar la capacidad productiva”, señala.

Asimismo, el director explica que una mayor actividad en los segmentos inmobiliario, industrial y de infraestructura puede impulsar nuevas oportunidades laborales, tanto en las áreas comerciales y de atención al cliente como en logística, almacenamiento, transporte, operaciones industriales y funciones técnicas y administrativas.

“El desafío consiste en acompañar ese crecimiento de manera planificada, fortaleciendo los equipos de trabajo y desarrollando las capacidades necesarias para responder a una demanda cada vez más dinámica. La expansión del sector no solo representa oportunidades para las empresas, sino también para la formación de nuevos talentos, la profesionalización de los oficios y la generación de empleo vinculado a toda la cadena de valor de la construcción”, subraya.

Perspectivas de crecimiento

En cuanto a las oportunidades que abren los nuevos proyectos inmobiliarios, industriales y de infraestructura, Schussmuller manifiesta que la empresa observa perspectivas favorables en los tres segmentos.

Explica que los proyectos inmobiliarios demandan materiales para estructuras, cubiertas y terminaciones; los industriales requieren soluciones para plantas, depósitos y espacios logísticos; mientras que las obras de infraestructura generan necesidades de abastecimiento a mayor escala.