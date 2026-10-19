Más de cuatro décadas dando color a la construcción

La compañía ofrece pinturas y revestimientos para la construcción: látex para interiores y exteriores, impermeabilizantes como la Borracha Líquida, productos industriales, línea para maderas y los efectos decorativos que hoy marcan tendencia en diseño de interiores.

Con marca propia, TK, y la representación exclusiva a nivel nacional de CIACOLLOR, atiende a consumidores finales, pintores profesionales, arquitectos, diseñadores, constructoras y pinturerías del interior.

Competir por solución, no solo por precio

“No competimos solo por precio, sino por solución, servicio y la experiencia del cliente”, afirma Rodrigo Segovia, director comercial de TAKA II COLOR S.A. Su sistema tintométrico, con más de 30.000 colores, lleva a la pared exactamente lo que el arquitecto o el cliente imaginó, y la asesoría técnica orienta la elección del sistema correcto según la superficie y la obra. “Una pintura mal especificada sale mucho más cara que una bien elegida”, advierte.

Stock disponible, logística propia y más de cuatro décadas de confianza con los profesionales del rubro completan la propuesta.

Aliados de grandes obras

TAKA acompaña el mantenimiento de instalaciones de los hipermercados Luisito y Tupi, el Shopping Mariscal López y Record Electric. En obra nueva abastece a constructoras como Mura, Altea Holding y DE Constructora, en edificios en altura, proyectos residenciales y obras comerciales.

“No se trata de vender una vez, sino de ser el aliado que acompaña cada obra, desde el primer metro cuadrado hasta su mantenimiento año tras año”, sostiene Segovia.

Con casi 50 colaboradores, la empresa cuenta con cinco sucursales: Asunción, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Mariano Roque Alonso y Villa Elisa (Acceso Sur).

En el interior opera mediante TAKA Aliados, programa que incluye capacitación técnica, apoyo en exhibición y derivación de clientes por ciudad, con presencia en Ciudad del Este, Presidente Franco, Saltos del Guairá, Villarrica y otras plazas.

Proyecta abrir dos o tres nuevas tiendas en Gran Asunción y sumar aliados que compartan su forma de hacer negocios. Además, sortea un auto 0 km entre sus clientes.

Una cámara para profesionalizar el rubro

Segovia ve un momento de oportunidad: crece la construcción vertical, el desarrollo de vivienda metropolitana y la demanda de calidad en el interior. El desafío, indica, es la profesionalización. Por eso TAKA apoya, junto a colegas, la Cámara de Pinturerías del Paraguay, para promover una competencia sana, capacitar y garantizar un servicio de calidad.

“Después de 42 años, nuestro compromiso sigue siendo el mismo: que cada obra quede mejor y dure más”, destaca el director comercial de la empresa.

Taka Aliados: una red que crece en el interior

TAKA Aliados es el programa con el que la empresa fortalece su red de distribución en el interior. Incluye capacitación técnica, apoyo en exhibición y derivación de clientes por ciudad, y hoy tiene presencia en Ciudad del Este, Presidente Franco, Saltos del Guairá, Katueté, San Alberto, Coronel Bogado, San Pedro del Paraná, Horqueta y Villarrica, entre otras. Las pinturerías que compartan la forma de hacer negocios de TAKA (asesoría, calidad y relaciones de largo plazo) y quieran sumarse pueden contactar a la empresa.

Para Rodrigo Segovia, en el interior “la demanda de soluciones de calidad crece más rápido que la oferta”. La meta es acercar productos y asesoría técnica a cada obra, en cada rincón del país.