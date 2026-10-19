Soluciones en acero para proyectos de gran escala

Luis Gabriel Vera, director general de Metalúrgica Vera S.A.E., destaca que la construcción es un sector estratégico para la compañía y ocupa un lugar central en su actividad.

A lo largo de su trayectoria, la empresa acompañó el crecimiento del sector en Paraguay mediante su participación en proyectos de distintas escalas, tanto en los ámbitos industrial y logístico como en obras comerciales, corporativas y de infraestructura.

“La construcción demanda soluciones cada vez más especializadas, eficientes y de alta calidad. En ese contexto, nuestra experiencia y capacidad industrial nos permiten responder a las necesidades de nuestros clientes y acompañar el desarrollo de grandes proyectos en el país”, señala Vera.

Productos y soluciones que ofrece la empresa

Metalúrgica Vera ofrece soluciones integrales en estructuras metálicas, que abarcan desde la ingeniería y el diseño hasta la fabricación y el montaje. Su portafolio incluye estructuras para naves industriales, depósitos, centros logísticos, galpones, edificios y otros proyectos que requieren soluciones en acero.

La empresa también dispone de servicios complementarios, como corte, plegado, granallado, pintura, galvanizado, retechado y montaje, además de soluciones para cerramientos y otros productos destinados a la construcción.

“El segmento de la construcción representa un componente fundamental de nuestra actividad, no solo por el volumen de proyectos, sino también por la posibilidad de aportar soluciones de ingeniería y fabricación que permitan optimizar tiempos, costos y procesos constructivos”, explica el director general de la compañía.

En ese sentido, la compañía busca acompañar a sus clientes durante las distintas etapas de cada obra, con un enfoque que combina provisión, asesoramiento técnico y respaldo industrial.

“Trabajamos a partir de los requerimientos específicos de cada obra, desarrollando la ingeniería y la fabricación de acuerdo con las necesidades del proyecto. Esto nos permite ofrecer soluciones a medida, con asesoramiento técnico y coordinación entre las distintas etapas”, agrega.

A su vez, subraya que la integración de procesos de fabricación, terminaciones, logística y montaje permite a la empresa coordinar las distintas fases del trabajo y ejercer un mayor control sobre la calidad, los plazos y la trazabilidad de cada proyecto.

Tecnología y capacidad de respuesta

Ante una eventual expansión de la demanda del sector de la construcción, Vera destaca que fortalecer la capacidad de respuesta es una prioridad para la compañía.

Afirma que impulsan permanentemente en la optimización de los procesos productivos, la incorporación de tecnología, la mejora de la planificación y el fortalecimiento de la capacidad industrial.

La empresa busca continuar desarrollando sus capacidades de ingeniería y fabricación para responder a proyectos cada vez más complejos y de mayor escala.

“La digitalización y el uso de herramientas de modelado y planificación, junto con la experiencia de nuestro equipo, nos permiten mejorar la precisión y eficiencia de los procesos y estar preparados para acompañar una eventual expansión de la demanda”, concluye.