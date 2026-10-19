Transformar la vida urbana para mayor bienestar

La forma de vivir en las ciudades paraguayas está cambiando. Cada vez más personas optan por departamentos que combinan seguridad, cercanía a servicios y comodidad, sin asumir el mantenimiento de una casa. Así lo observa el arquitecto Víctor González Acosta, director de Habitalis S.A.

“Hay un cambio en la vida de los paraguayos, especialmente en los principales centros urbanos, pasando de la vivienda al departamento como respuesta a varias condiciones, como la seguridad, la cercanía a servicios como la salud, la educación, la recreación, el trabajo y a una forma de vivir más cómoda”, señala. Muchas familias, además, ya no cuentan con personal HABITALIS doméstico permanente.

Para el Arq. González Acosta, un proyecto no debe limitarse a ofrecer una buena ubicación o amenities. También necesita comprender los cambios culturales y respetar la dinámica de cada hogar.

“Es fundamental, en primer lugar, entender este proceso cultural de cambio de vida de la familia, por lo que es importante preservar los usos y costumbres de cada componente de una familia y responder a esta necesidad con un sentido de respeto a ese proceso”, afirma.

Con esa mirada, Habitalis impulsa el concepto de Wellness Design, orientado a generar bienestar para todos los integrantes del hogar. “Creamos espacios que apuntan al bienestar de todos en todo momento”, resume.

La propuesta también busca conservar la vida en comunidad. Por eso, define sus desarrollos como “casas en altura”: edificios con pocos departamentos por piso y áreas compartidas que favorecen el encuentro entre residentes. La intención es que la privacidad de cada unidad conviva con oportunidades para relacionarse y disfrutar de servicios comunes.

El equilibrio entre diseño, funcionalidad y sostenibilidad exige ambientes confortables y eficientes, con iluminación natural y ventilación cruzada. También destaca la calidad del aire y los materiales, aromas y texturas.

En el plano constructivo, la atención se concentra también en aquello que suele pasar inadvertido. “Desde el punto de vista de la tecnología y la construcción hacemos especial atención a la operación y perdurabilidad del edificio de modo de mantener su valor en el tiempo”, sostiene.

Y enfatiza: “Lo más importante del edificio es lo que no se ve, la seguridad, las instalaciones, los materiales utilizados y la tecnología para una gestión eficiente”.

Para Habitalis, un edificio se define por cómo acompaña las rutinas, protege la inversión y conserva su utilidad con los años. La planificación debe considerar el uso espacial y los recursos que facilitan la convivencia. No se trata solo de sumar prestaciones, sino de integrarlas con criterio para responder a cada etapa de la vida familiar.