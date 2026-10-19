Un salto digital para ganar competitividad

La construcción paraguaya mantiene dinamismo, impulsada por la inversión privada, el desarrollo inmobiliario y la obra pública. Sin embargo, para sostener ese crecimiento deberá ganar eficiencia, profesionalizar la gestión e incorporar herramientas que le permitan competir en un mercado más exigente, sostiene Raúl Mena, vicepresidente de la Asociación de Profesionales de la Construcción (Aprocons).

“Ya no alcanza solamente con crecer; es necesario hacerlo de manera eficiente, sostenible y competitiva”, afirma. En este sentido, resalta que en materia tecnológica, Paraguay registra avances, pero su incorporación es desigual. Las empresas más grandes ya utilizan metodología BIM, drones y programas de gestión y control de obras, mientras que muchas pequeñas y medianas empresas recién comienzan.

Para Mena, la transformación no consiste solo en adquirir equipos o software, sino también en capacitar al personal, integrar información y profesionalizar procesos. La digitalización y la inteligencia artificial pueden reducir errores, desperdicios y plazos, además de facilitar decisiones más precisas. “Estamos convencidos desde Aprocons que uno de los grandes desafíos del sector es justamente acelerar este proceso”, resalta.

Mano de obra calificada

Mena señala además la escasez de mano de obra calificada, como encofradores, armadores, albañiles, instaladores y soldadores, además de capataces, jefes de obra y técnicos en planificación y control de costos. Propone fortalecer la formación técnica y dual junto al Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y las universidades, certificar competencias y hacer más atractivos los oficios para los jóvenes mediante capacitación continua.

En este sentido, señala que Aprocons realiza capacitaciones constantes en seguridad eléctrica en baja tensión, propiedad horizontal e instalaciones hidrosanitarias y de protección contra incendios, con notable concurrencia.

Añade que la productividad también depende de la planificación, ya que las obras necesitan proyectos ejecutivos completos, presupuestos realistas y cronogramas con seguimiento. La prefabricación y la estandarización de procesos, junto con controles de calidad y gestión de riesgos, pueden evitar retrabajos, sobrecostos y atrasos.

En los próximos cinco a diez años, Mena plantea avanzar hacia una industria más digital, industrializada y sostenible, con mayor uso de BIM, decisiones basadas en datos, eficiencia energética y mejor aprovechamiento de materiales.

Para lograrlo, considera indispensables las alianzas entre empresas, Estado e instituciones educativas.

El directivo de Aprocons también señaló entre los desafíos el aumento de los costos, el acceso al financiamiento y la necesidad de contar con trabajadores especializados. También advierte sobre la volatilidad del dólar, que incide en los presupuestos por el peso de materiales y equipos importados o sujetos a precios internacionales. Como las obras se presupuestan con anticipación, las variaciones pueden elevar los costos durante la ejecución.