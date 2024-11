“El trasplante cambió mi vida”

“Se me complicaba manejar o leer. Luego de la primera cirugía ya tuve un desempeño distinto, mi calidad de vida cambió” poco tiempo después de operarme.

Las emociones le inundan al recordar la ayuda que recibió de la institución benéfica y lo importante que es comprender lo que significa la donación de córneas. “Las personas en realidad no están dimensionando lo que implica el trasplante, que no sería posible si no hay una organización y mucho menos una persona que dona. En mi caso yo tengo trasplantadas las dos córneas, y eso significa que yo tengo dos donantes. Como bien se sabe, este tipo de intervenciones no se puede practicar en simultáneo en ambos ojos”.

Espínola, de profesión abogado, explica que después de los trasplantes pudo terminar “tres maestrías y un doctorado. Puedo decir que mejoró todo notablemente porque sería impensable o más difícil sin el sentido de la vista. Todo es causa-efecto, si hay donantes y hay una organización o un grupo de personas que se encargan de hacer este trabajo, uno puede rehacer su vida”.

El trabajo mancomunado de la organización y su plantel médico –reitera el paciente– es digno de destacar. “Para someterse a este tipo de trasplantes –como me dijo el oftalmólogo que me intervino quirúrgicamente en las dos ocasiones, el doctor Enrique Cappello– habrá profesionales que ofrezcan soluciones alternativas a las que yo accedí, pero el programa que tuve se cumplió gracias a que existe la donación de órganos. Te puedo decir que es la recomendada porque puede que otras opciones al final no harán otra cosa que retrasar el proceso. Con mi experiencia y mi testimonio les aconsejaría a las personas con necesidades visuales que en la fundación trabajan profesionales de primer nivel de nuestro país”.

Espínola concluye que “el procedimiento al que me sometí es un poco complejo, ya que implica un cierto tiempo para obtener el alta total, pero cuando contás con profesionales capacitados los resultados son 100% garantizados”.