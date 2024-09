Impulsando el rubro alimentario

Copalsa nació con la visión de apostar en la producción de levaduras en Paraguay y de impulsar la industria alimentaria paraguaya. La empresa ofrece no solo productos de alta calidad y de fácil adquisición a las panaderías y confiterías del país, sino el know how para el desarrollo integral de sus clientes, proveyendo un servicio completo de alto impacto para el rubro, destaca Leila Lovera, gerente de marketing de la firma.

Resalta que hoy, con más de 50 años de trayectoria, la empresa sigue siendo líder en el mercado, gracias al compromiso de su equipo de trabajo y la confianza de los clientes. Asimismo, destaca que las levaduras, tanto las frescas como las secas, son las “estrellas” de Copalsa, que van acompañadas de una amplia gama de productos como mejoradores, cremas instantáneas, mermeladas, conservantes, semillas, todo lo necesario en la producción de una panadería, confitería, pastelería, chocolatería y heladería.

Lovera añade que la comercialización de estos productos va acompañada de la asistencia técnica, un servicio que ofrece Copalsa a sus clientes con la finalidad de resolver sus dudas, ayudarlos a mejorar y optimizar sus producciones a través de know how. “En cuanto a innovación, estamos constantemente trabajando en el desarrollo de nuevos productos y soluciones que respondan a las necesidades cambiantes del mercado. Muy pronto se vienen nuevos productos de la mano de Copalsa”, enfatiza.

Asimismo añade que el mercado paraguayo ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, impulsado por el aumento del consumo y la mayor conciencia de los consumidores sobre la calidad de los alimentos.