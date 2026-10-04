Anteojos de sol para ventanas

Dentro de esta propuesta se encuentra Ekoglass Solar, que ayuda a reducir el ingreso del calor proveniente de la radiación solar.

La idea puede explicarse de una manera muy sencilla: es como ponerles “anteojos de sol” a las ventanas.

Así como unos lentes permiten disfrutar de un día luminoso con mayor comodidad, esta solución ayuda a controlar la intensidad del sol que atraviesa el vidrio.

Con una trayectoria vinculada al desarrollo de soluciones en vidrio, Vasa Paraguay ha construido su presencia apostando por productos que combinan calidad, tecnología y funcionalidad.

A lo largo de su trayectoria, Vasa Paraguay ha desarrollado una propuesta que va más allá de la provisión de vidrios, acompañando a profesionales, empresas y proyectos en la elección de soluciones adecuadas para cada necesidad.

Su servicio contempla asesoramiento técnico y orientación especializada, buscando que cada aplicación combine funcionalidad, estética y prestaciones.

Este enfoque permite trabajar con distintas alternativas para proyectos residenciales, comerciales y corporativos, desde soluciones para mejorar el aislamiento y el confort hasta opciones que aportan seguridad, eficiencia y diseño.

Así, Vasa Paraguay pone a disposición tecnología y experiencia para que cada proyecto pueda aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece el vidrio.

Ese recorrido también se refleja en la incorporación de soluciones como Ekoglass, que amplían las posibilidades del vidrio y permiten mejorar la experiencia cotidiana.

Con Ekoglass Solar, Vasa Paraguay suma una alternativa que busca que la luz natural siga siendo protagonista, pero con mayor control sobre el calor y el confort interior.