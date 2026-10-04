Vidrios para vivir mejor

El sistema está compuesto por dos vidrios separados por un espaciador que contiene una cámara estanca de aire deshidratado, herméticamente sellada en todo su perímetro.

Esta configuración permite reducir la transferencia de temperatura entre el exterior y el interior y disminuir la transmisión de sonidos.

“El doble vidriado hermético Ekoglass es una solución que permite mejorar notablemente el aislamiento térmico y acústico”, explicó Alejandro Policaro, jefe de Ventas de Vasa Paraguay.

El ejecutivo destacó que la propuesta busca responder a las necesidades actuales de viviendas, oficinas, edificios y proyectos arquitectónicos que demandan mayor confort y eficiencia.

Una respuesta al clima paraguayo

Una de las características más relevantes de Ekoglass es su capacidad de adaptación a las condiciones climáticas de nuestro país.

En un clima tropical como el nuestro, el uso de vidrios de control solar dentro del DVH resulta especialmente importante para reducir el efecto de la radiación sobre los ambientes.

En el caso de Ekoglass Solar, el vidrio de control solar puede reducir el ingreso por calor directo (principal fuente de generación de calor en el hogar) hasta un 70% y disminuir el deslumbramiento provocado por el exceso de luminosidad.

Esto contribuye a mantener ambientes más agradables y reduce la demanda de climatización.

“En Paraguay tenemos una alta incidencia solar, por eso es fundamental pensar en soluciones que permitan controlar el ingreso del calor sin resignar iluminación natural”, señaló Policaro.

El beneficio también se refleja en el consumo energético.

Al ayudar a mantener estable la temperatura interior, el DVH puede reducir la necesidad de utilizar constantemente equipos de refrigeración o calefacción, lo que se traduce en un uso más eficiente de la energía.

Menos ruido, más tranquilidad

El confort no depende solamente de la temperatura. El ruido exterior también puede afectar la calidad de vida, especialmente en viviendas ubicadas sobre avenidas, zonas de intenso tránsito o áreas urbanas de alta actividad.

La cámara de aire del DVH contribuye a disminuir la transmisión sonora y, de acuerdo con Ekoglass, puede reducir hasta un 40% los ruidos provenientes del exterior en espacios donde está instalado.

La incorporación de un vidrio laminado permite, además, mejorar sensiblemente el desempeño acústico. “Cuando hablamos de confort, no podemos pensar únicamente en el calor. La aislación acústica es otro de los grandes beneficios que aporta esta tecnología”, sostuvo el jefe de Ventas de Vasa Paraguay.

Protección frente a los rayos UV

Ekoglass Solar suma otro beneficio importante para los interiores.

El vidrio Blindex Laminado colocado en la cara interna puede bloquear hasta el 94% de la radiación ultravioleta, ayudando a proteger muebles, cortinas, alfombras y otros elementos de la decoloración provocada por la exposición solar.

La tecnología también ayuda a disminuir la condensación sobre el vidrio, evitando que se empañe con facilidad.

En este punto, Ekoglass aclara que la condensación sobre la cara interior puede estar relacionada con niveles elevados de humedad en el ambiente, mientras que la aparición de humedad dentro de la cámara indica una pérdida de hermeticidad que debe ser revisada.

Seguridad como parte de la solución

La propuesta incorpora además un aspecto fundamental: la seguridad.

El uso de vidrios templados y/o laminados permite reducir el riesgo asociado a eventuales roturas, ya que estos materiales están diseñados para fragmentarse de manera más segura.

Para áreas con riesgo de impacto humano, Ekoglass recomienda utilizar vidrios de seguridad, templados o laminados, según corresponda a cada aplicación y normativa.

Una solución para distintos proyectos

La versatilidad del sistema permite utilizar Ekoglass tanto en viviendas como en grandes estructuras y proyectos orientados a la eficiencia energética.

En edificios, por ejemplo, una mejor aislación puede contribuir a optimizar el funcionamiento de los sistemas de refrigeración.

También puede formar parte de proyectos que buscan mejorar su desempeño energético o alcanzar certificaciones como LEED.

“Ekoglass reúne en una misma solución beneficios que hoy son cada vez más importantes: eficiencia energética, control solar, aislación acústica y seguridad”, resumió Policaro.

Más que una evolución estética de las ventanas, este lanzamiento plantea una nueva manera de entender el vidrio: como parte activa de la envolvente de un edificio y como una herramienta para mejorar la experiencia cotidiana.