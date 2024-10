Un desaire histórico

A la toma de posesión del cargo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el pasado 1º de octubre de 2024, como es de rigor en estos acontecimientos, fueron invitadas representaciones diplomáticas de todo el mundo. Sin embargo, no todos los que suelen ser invitados a estos actos recibieron su invitación protocolar.

El rey de España, Felipe VI, quien normalmente acude a la toma de posesión de presidentes de otros países de la región, esta vez no fue invitado. El motivo de este desaire es la no respuesta del monarca español a una carta de 2019 en la que el antecesor en el cargo de Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador, le pedía que el Estado español se disculpara por los «crímenes y atropellos» cometidos por España durante la conquista de México y el tiempo en el que el territorio que actualmente es este país formó parte del Reino de España.

En la carta de AMLO al rey de España se lee: «A principios del año en curso se cumplió medio milenio desde la llegada de Hernán Cortés al territorio de la actual República Mexicana y en 2021 se conmemorarán los 500 años de la caída de Tenochtitlán. Asimismo, dentro de tres años México celebrará los primeros 200 años de su vida independiente. Nos encontramos, pues, en un periodo en el que resulta ineludible la reflexión ante hechos que marcaron de manera decisiva la historia de nuestras naciones y que aún generan encendidas polémicas en ambos lados del Océano (…) La incursión encabezada por Cortés a nuestro actual territorio fue sin duda un acontecimiento fundacional de la actual nación mexicana, sí, pero tremendamente violento, doloroso y transgresor (...) La conquista se realizó mediante innumerables crímenes y atropellos (…) Se impuso la fe y se construyeron templos católicos sobre las antiguas pirámides y con los materiales de éstas; se instauraron la esclavitud y las encomiendas; las tierras propiedad de los naturales fueron usurpadas y repartidas a colonizadores y a órdenes religiosas; se realizó un sostenido saqueo de las riquezas naturales, particularmente por medio de la minería; se implantó un ordenamiento social basado en la segregación de castas y razas; se impuso la lengua castellana y se emprendió la destrucción sistemática de las culturas mesoamericanas. En suma, durante la Colonia se vulneraron derechos individuales y colectivos que con una mirada contemporánea deben asumirse como atentados a los principios que rigen a ambas naciones, formulados a través de tratados y otros convenios de cooperación (…) Actualmente, el Estado que presido no pide un resarcimiento del daño en pecuniario de los agravios que le fueron causados por España ni tiene el propósito de proceder de manera legal ante los mismos; en cambio, México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan» (1) .

El rey Felipe VI no respondió al pedido de AMLO. Pero el Gobierno de España sí, con un comunicado emitido desde el Ministerio de Asuntos Exteriores que se divulgó luego de que el presidente mexicano hiciera público su pedido: «El Gobierno de España lamenta profundamente que se haya hecho pública la carta que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos dirigió a S.M. el Rey el pasado 1 de marzo, cuyo contenido rechazamos con toda firmeza. La llegada, hace quinientos años, de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas. Nuestros pueblos hermanos han sabido siempre leer nuestro pasado compartido sin ira y con una perspectiva constructiva, como pueblos libres con una herencia común y una proyección extraordinaria. Sobre el enorme caudal de afecto entre nuestros pueblos y su voluntad de progreso, el Gobierno de España reitera su disposición para trabajar conjuntamente con el Gobierno de México y continuar construyendo el marco apropiado para intensificar las relaciones de amistad y cooperación existentes entre nuestros dos países, que nos permita afrontar con una visión compartida los retos futuros» (2) .

Con este comunicado, el Gobierno de España se negó tajantemente a pedir disculpas a México por su actuar durante su pasado colonial, pues tiene una perspectiva distinta a la que expuso AMLO en su carta. Esta respuesta llevó a que Sheinbaum no invitara al rey de España a su asunción al cargo de presidenta de México. La rememoración de hechos ocurridos hace 500 años y la posición tomada por dos estados soberanos actuales sobre estos hechos llevó a Sheinbaum a esta decisión.

Si bien el Gobierno español respondió con una posición bien marcada, no es esta la única posición existente en la actualidad en España sobre su pasado colonial. Quienes tienen una visión semejante a la del Gobierno español ven la conquista y colonización de América como un hito en la historia de España, que posibilitó, además de la civilización del Nuevo Mundo, la conformación de una comunidad cultural de naciones que comparten un pasado común con España y una misma lengua, además de valores y costumbres semejantes. Los que así piensan consideran que España no sólo no tiene nada por lo cual pedir perdón, sino que, por el contrario, habría que agradecerle por su labor civilizadora en el continente americano, que posibilita que los actuales países de América que formaron parte de la Corona española sean hoy lo que son.

Algunos de los que tienen esta visión sostienen que, de ser necesario que España pida perdón por su pasado colonial, los franceses deberían pedir perdón a España por las invasiones napoleónicas o los libaneses por las conquistas en territorio español de sus antepasados fenicios, lo cual, desde su perspectiva, es un despropósito y un absurdo.

En esta línea, referentes de varios partidos políticos españoles sostuvieron públicamente una posición semejante a la expresada en la respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores español. Dirigentes del Partido Popular, Ciudadanos y Vox rechazaron las expresiones de AMLO. Por citar un ejemplo, Adolfo Suárez Illana, del Partido Popular, sostuvo que España «se puede sentir tremendamente orgullosa de lo que hizo en América (…) Se cometieron algunos errores que vistos con los ojos de hoy serían distintos», pero eso no puede implicar que «una nación entera tenga que pedir perdón por algo que pasó hace 500 años (…) Con errores, sí, pero creo que el resultado es fantástico y en términos generales toda Hispanoamérica y España guardan unos vínculos de hermandad y buena relación que hay que mantener» (3) .

Por su parte, otros españoles dieron la razón a AMLO. «López Obrador es el digno Presidente de México. Tiene mucha razón en exigirle al Rey que pida perdón por los abusos en la “Conquista”. Si Gobierna Podemos habrá un proceso de recuperación de la memoria democrática y colonial que restaure a las víctimas», escribió en su cuenta del entonces Twitter (hoy X) la en ese momento portavoz de Podemos en el Congreso español, Ione Belarra (4) .

Al otro lado del Atlántico también existen posiciones encontradas sobre este tema. Hay quienes consideran que España procedió de manera reprochable en la Conquista y colonización del continente y que, por ello, el pedido de disculpas del Gobierno español por estos hechos es un reclamo legítimo, mientras que otros no consideran esto necesario, por diversos motivos.

Mientras tanto, la carta de AMLO de hace 5 años, la respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y el desaire de la no invitación al rey Felipe VI a la toma de posesión de Sheinbaum vuelve a encender el debate, con nuevas declaraciones de representantes de los gobiernos de México y España, que mantienen las mismas posiciones que tuvieron en el 2019.

¿Será posible que alguna vez se pueda tener a ambos lados del Atlántico una posición sobre la Conquista y los tiempos de la colonia española en América que conforme a todos? ¿Habrá que esperar 6 años, hasta la próxima ceremonia de toma de posesión presidencial mexicana, para lograrlo? ¿O, tal vez, otros 500 años? El tiempo dará la respuesta.

Notas

(1) Infobae (2021). La carta íntegra en la que AMLO pidió al rey de España disculparse por los abusos de la Conquista, 11 de enero de 2021: https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/11/la-carta-integra-en-la-que-amlo-pidio-a-espana-disculparse-por-los-abusos-de-la-conquista/

(2) Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (2019). Comunicado del Gobierno de España sobre México: https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/mexico/es/Comunicacion/Noticias/Paginas/Articulos/Comunicado-del-Gobierno-de-Espa%C3%B1a-sobre-M%C3%A9xico-.aspx

(3) Diario de Sevilla (2019). Podemos apoya a López Obrador: “Tiene razón en exigir al Rey que pida perdón”, 26 de marzo 2019: https://www.diariodesevilla.es/espana/Podemos-apoya-Lopez-Obrador-exigir-Rey-perdon_0_1339966214.html

(4) https://x.com/ionebelarra/status/1110467349944111105

*Marcelo Bogado es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Asunción (UNA), máster en Estudios Latinoamericanos con énfasis en Antropología por la Sorbonne Nouvelle (París 3), investigador, docente y autor de los libros Representaciones y prácticas de salud en dos comunidades mbya guaraní de Caazapá (Fundación Kuña Aty, 2012) y Antropología Social (Santillana, 2023).