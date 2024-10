No sé si cortarme las venas o dejármelas largas

Un futbolista retirado, un diseñador de modas gay, una candidata a un reality show y Ludwika Paleta, la que cuando niña fuera protagonista de la recordada telenovela infantil mexicana Carrusel, encarnando –en aquel entonces– a María Joaquina, la pretendida de Cirilo, el niño afro de la telenovela.

Después de revolcarnos de la risa con esta película basada en una puesta en escena homónima, disponible en Youtube y que se apropia muy bien de elementos de la industria de las telenovelas para realizar una feroz –pero comiquísima– crítica a ellas, le sirvo un té de guayusa al tío Gervasio y le consulto:

–¿Te acordás de Ludwika Paleta, tío?

–Jajaja, vos lo que estabas enamorado de ella cuando eras mitã’i –me contesta, y continúa riéndose–, jajajajaj.

–Aquí Ludwika protagoniza a un ama de casa de clase media, adicta a las telenovelas y a las pastillas, que vive encerrada en un departamento, claro, eso sí, elegantemente vestida para ir a ningún lado, ajajajajaj.

–Mirá un poco en qué terminó María Joaquina, ajajajajj. Menos mal que nunca te dio bola. ¡De lo que te salvaste!

–Alta comedia mexicanensis, jajajajja.

–Aunque criticada por muchos…

–Amargos…

–Esta sí que no es para cualquiera –de pronto se incorpora el tío en su asiento y se pone serio.

–¿Por qué gua’u le vas a poner esa nuestra categoría exclusiva a esta peli, tío? ¿No te parece acaso una comedia apta para todo público?

–Ummmm, en un piso de un edificio se cruzan la vida de cuatro vecinos, uno de ellos es gay, y todavía no ha salido del todo del clóset, otro es un jugador de fútbol…

–¿Y?

–¿Querés que le espoileémos la peli a los lectores?

–Ah, yap, tenés razón, no es para cualquiera, no es para homófobos. ¿Qué loco, no? ¡Una peli homoerótica de la mismísima tierra de los bigotes tan amachados de Pacho Villa!

–Eso. Por lo demás, te dejo. Justo ahora me está llamando Ludwika al celular –me dice al momento de buscar el aparato en su morral.

–¡¿Ludwika, tío?! ¡Esperá, tío! ¡Esperá! ¿Y todo lo que pusimos de ella? No sabía que era tu socia, disculpá. ¿Cómo vamos a quedar con ella si esto se publica así?

–¿Socia? –me sonríe, y guiña pícaramente el ojo izquierdo para agregar luego:– en cuanto a lo otro, por lo que escribiste vos –y me apunta con su dedo índice desde su metro noventa de estatura–, no te preocupes, yo no me hago responsable, sabés loo: vos sos el que firma. Just like alway omash.

–Dale, saludos a Ludwika toncesro, tío.

–Serán dados. ¡Siya!

–¡Siya!

Ficha Técnica

Título original: No sé si cortarme las venas o dejármelas largas

Año: 2013

Duración: 103 min.

País: México

Dirección: Manolo Caro

Guión: Manolo Caro (Obra: Manolo Caro)

Música: Javier Blake, Rodrigo Montfort

Fotografía: Daniel Jacobs

Reparto: Ludwika Paleta, Luis Ernesto Franco, Luis Gerardo Méndez, Raúl Méndez, Zuria Vega, Rossy de Palma, José María Yazpik, Cecilia Suárez, Erick Elías, Claudia Álvarez, Marimar Vega, Livia Brito, Juan Pablo Medina, Ricardo Korkowski, Anabel Ferreira, Mariana Treviño, Jorge Mondragón, Pamela Reiter, Omar Ceballos, Federica García González

Productora: Woo Films / Itaca Films

Género: Comedia. Romance

