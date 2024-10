¿Qué puede un cuerpo?

¿Por qué adolescentes, casi niños, de las villas miserias de nuestro contemporáneo sistema capitalista global empuñan un arma para salir a delinquir? ¿Qué necesidades los empujan? ¿Qué dolores les ocasiona a ellos esto? ¿Cómo viven el día a día en las villas en donde se los margina? Estas son algunas preguntas que pueden ser encontrar respuestas en esta producción, el segundo filme de César González.

Y es que el director de esta peli del 2014, nacido y criado en la villa Carlos Gardel, en Morón, Buenos Aires, Argentina, con 29 años en la actualidad, tiene mucho para contar al respecto, pues antes de dedicarse al cine (tiene cuatro películas realizadas) y a la literatura (tiene tres libros de poemas publicados), vivió en carne propia la vida de un «pibe-chorro» (epíteto con el cual son marginalizados en las villas bonaerenses los menores empobrecidos infractores de la Ley). Dos veces baleado por la policía, estuvo a punto de perder la vida e incluso, aún así, confiesa, «salía a robar en muletas» hasta que –finalmente– fue capturado y pasó cinco años tras las rejas. En la cárcel conoció a una persona que impartía talleres de magia, y que lo ayudó a salir de la espiral de la violencia y la marginación a través de libros y películas.

«¿Y lograste salir de la villa?», le pregunta una periodista en una entrevista disponible en la red. «No, yo soy director de cine y escritor, no jugador de fútbol, no soy Tévez yo», contesta, irónicamente, a la pregunta, y agrega: «Además, lo que yo hago es un cine crítico, no es cine comercial».

En este filme, no documental, con una muy lograda fotografía, César muestra la realidad de las villas de Baires, explicita el lunfardo que se habla en ellas, exhibe sin tapujos la falta de oportunidades, la exclusión, el tráfico de substancias ilegalizadas. Todo con mucho respeto a los protagonistas de la historia, que son los propios pobladores de las villas: Marcelo Chávez, Esteban Rodríguez (El As), Lucas Garribia (Fili Wey), Mariano Alarcón, Nadia Rodríguez, Nazarena Moreno, Alan Garvey, Hernán Paz, Débora González, Nazareno Alderete, Elías Zacovich, entre muchxs otrxs.

–Definitivamente, esta peli no es para cualquiera –le digo al Tío Gervasio antes de terminar estas líneas.

–No, no es para aporófobos.

–¿Aporófobos? Ya otra vez me vas a insultar sin que yo me percate, ¿verdad? Te conozco, tío...

–¡Un papa frita lo que sos! «Aporófobos» son esas personas que no pueden ver otros seres humanos empobrecidos. ¿Vos tenés algún problema con los seres humanos empobrecidos? ¿Con los pauperizados?

–¡Juaz! No me hagas reír tío, por fis. Firmo, cierro y bajo…

–¡Esperaaaaaá!

–¿Qué? No me digas que…

–Sí, nos olvidamos de poner que está disponible en Youtube, por si la perrada la quiere ver desde algún ciber de los Bañados de Asun-Zión...

–Oima, tío, sei no mor.

–Vale, voy para abajo, jajetopata tape po’ipe.

–Ajajaajajjajaja, asé mesmo, tío, jajetopata tape po’ipe, ajajajaj...

Ficha Técnica

Título: ¿Qué puede un cuerpo?

Dirección: César González

Montaje: César González

Guión: César González

Elenco: Marcelo Chávez, Esteban Rodríguez (El As), Lucas Garribia (Fili Wey), Mariano Alarcón, Nadia Rodríguez, Nazarena Moreno, Alan Garvey, Hernán Paz, Débora González, Sabrina Moreno, Iván Ruiz Díaz, Nazareno Alderete, Elías Zacovich, Marcos Blanco, Tino Vera, Javier Omezoli, Mariano del Río, Nicole Blanco, Kevin Melgarejo, Gonzalo Castillo, César González, entre muchos otrxs

Fotografía y Cámara: César González-Ezequiel Briff

Música: No hay

Sonido: Joel Páez, Patricio Montesano, Mariano Mazitelli

Producción: Joel Aguiar / Facundo Castillo

Duración: 64 min.

País: Argentina

Año: 2014

