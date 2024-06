Panorama y perspectivas de la inversión en infraestructura en Paraguay

En los últimos años, Paraguay vino invirtiendo de manera importante en proyectos de infraestructura. Pese a la dinámica, el déficit de las construcciones en el país se ubica entre US$ 21.000 millones a US$ 36.000 millones, de acuerdo con estimaciones realizadas por varios organismos internacionales. Sin embargo, nuestro país debería invertir en infraestructura nueva y en mantenimiento de diferentes sectores alrededor de US$ 24.000 millones en la próxima década para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), precisa un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).