El desempleo y sus números

En cambio comparado con el cuarto trimestre del año 2023 la tasa de ocupados registró una disminución estadísticamente significativa de 1,7 pp (67,4% a 65,7%), producto de lo que ocurrió principalmente en áreas rurales del país, donde la tasa de la fuerza de trabajo disminuyó de 68,5% a 65,2%.

En suma, la cantidad de ocupados en el primer trimestre del año 2024 fue alrededor de 2.869.867 personas, de las cuales cerca del 58,2% son hombres (1.670.830) y el 41,8% son mujeres (1.199.037).

De acuerdo a las recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), existen condiciones que deben observarse para que una persona ingrese efectivamente dentro de las cifras estadísticas como “desocupada”, estas pueden citarse como; i. No trabajar ni una (1) hora en una actividad económica en los últimos siete (7) días anteriores al día de la entrevista. ii. Estar disponibles para trabajar. iii. Buscar activamente trabajo. Con estas consideraciones y, observando siempre los datos proporcionados por el INE; “durante el primer trimestre de 2024, las personas clasificadas como desocupadas fueron alrededor de 212.740, de las cuales, cerca de 93.375 fueron hombres (43,9%) y 119.365 mujeres (56,1%)”.

Contradictoriamente y desde el Ministerio del Trabajo Empleo y Seguridad Social anunciaron que en agosto de 2023 y abril de 2024, se han creado unas 8.348 nuevas unidades productivas, lo que representa un aumento del 44% en comparación con el periodo que va de agosto de 2022 a abril de 2023. De acuerdo a este informe, el 38% de las nuevas unidades productivas registradas en el sector formal de la economía durante este periodo se dedican al comercio mayorista y minorista y a la reparación de vehículos automotores y motocicletas; un 13% a actividades profesionales, científicas y técnicas; un 8% a industrias manufactureras; 7% a la agricultura, la ganadería, silvicultura y pesca; 6% a construcción; 4% a actividades de servicios administrativos y de apoyo; al igual que a transporte y almacenamiento, entre las principales actividades económicas.

Las razones tras las cifras

Con relación a las cifras oficiales es interesante tratar de desentrañar las innumerables situaciones que favorecen al aumento del desempleo en nuestro país. Por razones de sexo; las mujeres se encuentran dentro de un escenario que no ha podido ser solucionado efectivamente por los gobernantes de turno, la discriminación, casos de acoso, impedimentos en cuanto a factor tiempo, dependencia de los demás miembros de la familia, cuidado de personas y niños, ser cabeza de hogar (actualmente representa el 40% de los hogares en Paraguay), son solo algunas situaciones limitantes para las mujeres que las empuja hacia la población subocupada, desocupada y el desempleo. Por falta de capacitación debida; las constantes actualizaciones de las labores más requeridas a nivel mundial inclusive demanda una constante capacitación y formación de los trabajadores, lo cual representa un impedimento para muchos hombres y mujeres que no tienen acceso a la educación universitaria y en muchos casos apenas finalizan la formación escolar básica. Por la informalidad; posiblemente uno de los mayores flagelos que aquejan a la población laboral en Paraguay, el trabajo en “negro” sin las mínimas condiciones laborales y de seguridad social, que no forma parte siquiera de las estadísticas formales del país. Por la incapacidad logística de la autoridad administrativa del trabajo; muchas de las empresas y empleadores mantienen a una gran cantidad de sus trabajadores dependientes dentro de la informalidad y únicamente esbozan intentos de adecuaciones cuando son requeridos o visitados por el MTESS. Esta, como autoridad de control, no cuenta actualmente con la capacidad logística necesaria para dar cobertura a las empresas formales y mucho menos a las informales, a nivel país existen treinta o menos fiscalizadores para realizar las tareas que le encomienda la ley, una situación imposible desde cualquier punto de vista.

El desempleo, en este caso, seguirá teniendo números en aumento, algunos ciertamente dudosos ante la falta de datos certeros y otros que simplemente sirven para adornar gráficos estadísticos y hacer un pálido contraste con trimestres anteriores.

Aquí lo que realmente se necesita es sacudir los porcentajes y realizar prácticas tendientes a observar un cambio positivo, aumento de fuentes de trabajo, disminución de la informalidad, que puedan ser palpables, observables en la sociedad, y no solo números.

Aumento

(*) Abogada laboralista.