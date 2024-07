Transacciones de comercio exterior por US$ 16.572 millones hasta junio

Según los datos, las exportaciones totales alcanzaron US$ 8.568,9 millones al cierre de junio del presente año, 1,8% superior a los registros acumulados a junio del año anterior, realizándose transacciones con un total de 136 países que constituyen los destinos de nuestras exportaciones.

En cuanto a los principales destinos de nuestras exportaciones, siguen liderando países del bloque Mercosur. El reporte oficial revela que la Argentina fue el principal destino de nuestras exportaciones por US$ 2.328 millones en este primer semestre, representando el 39% del total.

Entre los principales productos exportados a la Argentina están la semilla de soja (US$ 1.813 millones), energía eléctrica (US$ 165 millones), hilos y cables (US$ 31 millones).

En cuanto al Brasil, representa el destino del 30% de nuestras exportaciones y sumaron US$ 1,755 millones. Siendo la energía eléctrica el principal producto exportado (US$ 486 millones), granos de soja (US$ 261 millones), arroz (US$ 219 millones).

Entre los principales destinos de nuestros productos en la región también resalta Chile, que tiene una participación del 7,6% del total, alcanzando un valor de US$ 456 millones. A Chile enviamos carne bovina por US$ 329 millones al primer semestre del año, harina de soja (US$ 41 millones) y arroz (US$ 25 millones), entre otros.

Por producto, se destaca que la soja es el rubro que más divisas ingresó por los envíos al exterior por un total de US$ 2.166 millones en el primer semestre del año, le sigue la carne vacuna por US$ 724 millones y la energía eléctrica por US$ 651 millones.

Las importaciones siguen avanzando

En lo que respecta a las importaciones totales, el informe del BCP revela que alcanzaron US$ 8.003,3 millones, representando un aumento de 10,1% al primer semestre del año y registrándose compras en 162 países que constituyen el origen de las compras externas.

Según los datos, a junio del 2024, China fue el principal país de origen de nuestras importaciones, con un 33,5% de participación, equivalente a US$ 2.591,1 millones, presentando un aumento del 9,7% con respecto al acumulado a junio de 2023. Los principales productos importados desde ese país fueron los teléfonos móviles (US$ 635 millones), máquinas portátiles para procesar datos (US$ 206 millones) y neumáticos nuevos (US$ 138 millones).

En segundo orden de importancia aparece Brasil, con una participación del 23,7%, alcanzando las importaciones de ese país un monto de US$ 1.828,3 millones. Esto representó un aumento del 9,4% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los principales productos importados de este origen fueron los abonos minerales (US$ 81 millones), la cerveza de malta (US$ 40 millones) y tractores (US$ 53 millones). Estados Unidos ocupa el tercer lugar, con 7,3% de participación en el total importado. El valor importado ascendió a US$ 567,3 millones y registró un incremento del 1,5% al compararlas con el mismo periodo del año pasado. Entre los principales productos se destacaron el gasoíl (US$ 241 millones), abonos minerales (US$ 35 millones) y automóviles (US$ 22 millones)

Balanza comercial positiva

Como resultado de estos flujos, el saldo del comercio exterior cerró con un superávit de US$ 565,6 millones.

El resultado de la balanza comercial surge al restar las exportaciones totales (US$ 8.568,9 millones), de las importaciones totales que sumaron US$ 8.003 millones.

