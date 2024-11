ECONOMICÁTEDRA

Línea de crédito contingente del FMI: El FMI estableció la Línea de Crédito Contingente (CCL) en 1999, para prevenir el contagio de la crisis financiera a países que han mantenido un buen desempeño económico. Los recursos de la CCL se otorgan en el marco de un acuerdo ordinario (Acuerdo Ampliado o Stand-by) y los reembolsos se prevén en un plazo comprendido entre 1 y 1,5 años, pero pueden prorrogarse a un plazo comprendido entre 2 y 2,5 años. El CCL tiene una sobre tasa sobre la tasa de interés del FMI que se inicia en 150 puntos básicos hasta un límite de 350 puntos básicos.

Línea de crédito: Convenio acordado con una entidad financiera, escrito o no y por plazo no estipulado, para la concesión en forma automática de un crédito que no exceda cierto límite y en el momento que el cliente lo requiera. Durante el período de vigencia de la línea de crédito, el prestatario puede disponer del mismo automáticamente.

Fuente: Glosario de Términos Económicos. Banco Central de Reserva del Perú.