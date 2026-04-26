Maquila capta US$ 56 millones

El Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación (CNIME), integrado por varias instituciones estatales, informó recientemente que ocho meses después de la promulgación de la nueva Ley de Maquila fueron aprobados 24 nuevos proyectos que implican una inversión estimada de US$ 56 millones.

Además, indicó que se estima generar unos 1.100 puestos de trabajo para los paraguayos, que podrían situarse en Alto Paraná, Central, Capital y Amambay, en actividades fabriles como de confecciones, plásticos, alimentos, madera y componentes industriales.

Así, Paraguay diversifica su producción y se consolida como un destino competitivo para inversiones en el sector de la manufactura, dijo el ministro de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme.

Al destacar los nuevos proyectos, el ministro mencionó que la maquila es una de las áreas con mayor impacto económico y social en el país, al generar 36.000 empleos actualmente. Además, refirió que el año pasado se logró un récord en las exportaciones, con más de US$ 1.300 millones.

De acuerdo con lo citado, este sector aporta a Paraguay una mayor diversificación de la matriz productiva y exportadora, lo que permite que el país deje de depender “en un 100% del clima como base de su economía”, indicó Riquelme, haciendo referencia a la agricultura y ganadería.

En ese sentido, señaló que la Ley de Maquila sigue siendo de preferencia para los inversionistas extranjeros, especialmente brasileños.

“La idea es que, a través del pilar del ordenamiento geográfico de la ‘Revolución Industrial’, se logre que más empresas maquiladoras se instalen en el interior del país. Sobre todo, que puedan ubicarse donde existe mayor necesidad de empleo y no necesariamente donde ellas desean instalarse”, expresó.

A inicios de abril el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley Nº 7547/2025, de Maquila, aprobada en septiembre del año pasado. De acuerdo con las autoridades, se busca promover la generación de empleo formal y de calidad, además de incentivar el crecimiento de las exportaciones con mayor valor agregado nacional.

Potenciar la maquila de servicios

Entre los cambios incorporados por el Ejecutivo en esa nueva normativa se incluye la incorporación expresa de la maquila de servicios en la ley, así como el incentivo impositivo de la devolución del 0,5% del IVA crédito para empresas maquiladoras de servicios, lo que generará condiciones más atractivas para la inversión, según se espera.

Por otro lado, al cierre del segundo mes del año, las industrias maquiladoras realizaron envíos al mercado internacional por valor de US$ 248 millones. Esta cifra representa un incremento de US$ 51 millones respecto a los US$ 197 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

En tanto, desglosando el informe del ente estatal, solo en febrero los envíos del sector alcanzaron US$ 134 millones, mientras que en enero de 2026 el monto exportado fue de US$ 114 millones.