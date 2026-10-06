Gaspar Insfrán presentó “El tiempo de las cosas”

La presentación se llevó a cabo con la participación del autor y Vivianna Dioverti, CEO de Books. El encuentro permitió conocer aspectos vinculados al desarrollo de la obra y a la mirada del escritor sobre la experiencia espiritual y emocional del ser humano.

En “El tiempo de las cosas”, Insfrán aborda, desde una perspectiva que combina poesía y narrativa, cuestiones como el tiempo, la memoria, el amor, la soledad y la percepción de la realidad.

La propuesta reúne relatos, fragmentos poéticos y escenas introspectivas que exploran diferentes dimensiones de la experiencia humana.

La presentación formó parte de la agenda cultural de Books del Shopping Mariscal y permitió al público acercarse al autor de la obra.