Empresariales
06 de octubre de 2026 a la - 01:00

Gaspar Insfrán presentó “El tiempo de las cosas”

La presentación oficial del libro se realizó en Books Mariscal.
La presentación oficial del libro se realizó en Books Mariscal.SILVIO ROJAS FALCON

El escritor Gaspar Insfrán presentó su nueva obra “El tiempo de las cosas” durante un encuentro realizado en Books del Shopping Mariscal, donde compartió detalles sobre el proceso creativo y los temas que atraviesan esta propuesta literaria.

Por ABC Color
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La presentación se llevó a cabo con la participación del autor y Vivianna Dioverti, CEO de Books. El encuentro permitió conocer aspectos vinculados al desarrollo de la obra y a la mirada del escritor sobre la experiencia espiritual y emocional del ser humano.

En “El tiempo de las cosas”, Insfrán aborda, desde una perspectiva que combina poesía y narrativa, cuestiones como el tiempo, la memoria, el amor, la soledad y la percepción de la realidad.

La propuesta reúne relatos, fragmentos poéticos y escenas introspectivas que exploran diferentes dimensiones de la experiencia humana.

La presentación formó parte de la agenda cultural de Books del Shopping Mariscal y permitió al público acercarse al autor de la obra.