Prevén una menor presión inflacionaria

Comportamiento del IPC y rango objetivo

Según detalla el reporte mensual de la consultora brasileña, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un leve incremento mensual del 0,1% en septiembre, tras haber permanecido sin variaciones (0,0%) en agosto. Con este resultado, la inflación interanual se situó en 1,7% en septiembre (frente al 1,5% de agosto), manteniéndose holgadamente por debajo del rango objetivo fijado por el banco central (3,5% ± 2%).

El informe explica que el resultado del mes reflejó la transmisión de la fortaleza de la moneda local hacia los precios de los bienes transables. Este efecto favorable fue atenuado únicamente de forma parcial por la volatilidad en los precios de las verduras.

La consultora mantuvo su pronóstico del tipo de cambio en G. 6.100 para fines del 2026. Sin embargo, actualmente la divisa se acerca a los G. 5.700.

Guaraní firme y riesgos externos

Desde la entidad señalan que la dinámica benigna de los precios continuará respaldada por el desempeño del guaraní, elemento que ha ayudado a contener la inflación importada y a amortiguar parte del alza de los precios internacionales del petróleo y los combustibles.

Sin embargo, los analistas advierten que posibles nuevos incrementos en la energía a nivel global constituyen un riesgo al alza. Asimismo, remarcan que el guaraní continúa cotizando por encima de su valor razonable. A pesar de estos factores externos, destacan que las expectativas de inflación permanecen bien ancladas.

Sin cambios en la tasa de interés hasta 2027

Respecto a las decisiones de política monetaria, Itaú Macro anticipa que la tasa de política monetaria se mantendrá sin cambios hasta finales de 2027. La consultora fundamenta que la baja inflación interna y la estabilidad de las expectativas compensan la incertidumbre internacional, justificando una pausa prolongada en las tasas de interés.

En cuanto a la proyección del desempeño económico se mantuvo sin cambios, y estiman el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 en 4,5%, ya que la resiliencia del consumo, una cosecha agrícola récord y un efecto de arrastre estadístico favorable compensan la menor dinámica de la inversión.

Revisión a la baja

Itaú Macro Latam revisó a la baja su proyección de inflación para Paraguay al cierre de 2026, recortándola del 3,5% al 3,0%.