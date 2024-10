Escribir correos electrónicos

Esta práctica puede ser una excelente forma de trabajar la escritura formal e informal, la estructura de los mensajes, y el uso adecuado de saludos y despedidas. Además, permite ejercitarse en la redacción breve y clara en un contexto moderno.

Cómo escribir un correo electrónico a un amigo, maestro o familiar

La estructura de un correo electrónico es como sigue:

1. En primer lugar se debe incluir la dirección de correo a la que quieras escribir.

2. Luego deberás incluir un «asunto». El mismo debe ser breve y directo, dando una idea del tema del correo.

Ejemplo: «Invitación a mi cumpleaños» «Preguntas sobre la tarea de matemáticas»

3. Saludo: puede ser formal o informal, dependiendo a quién se envía el correo.

Ejemplo informal (a un amigo): «Hola Juan»

Ejemplo más formal (a un maestro o familiar): «Estimado Señor González» o «Querida tía Graciela»

4. Cuerpo del correo: aquí se desarrolla el mensaje principal. Se pueden usar párrafos cortos para organizar las ideas y ser claros.

Ejemplo: «Te escribo para invitarte a mi fiesta de cumpleaños el sábado. Va a ser en mi casa a las 4 de la tarde, y espero que puedas venir. Vamos a tener juegos, comida rica y mucha diversión. ¡No faltes!».

5. Si deseas adjuntar algún archivo, haz clic en el símbolo del clip y sube fotos o documentos de texto que desees compartir.

6. Despedida: debe ser acorde al tono del correo. Puede ser más cercana con amigos y más formal con personas como maestros o familiares mayores.

Ejemplo informal: «Nos vemos pronto, un abrazo» «Saludos»

Ejemplo formal: «Atentamente» «Saludos cordiales»

7. Firma: el remitente debe escribir su nombre al final del correo. Por lo general, si es un correo más formal y se quiere incluir otros datos personales como número de teléfono o dirección, este es el momento de hacerlo.

No olvides ser siempre cordial, no incluir información sensible que no quieras publicar y revisar que los documentos adjuntos sean los que realmente quieres enviar.