Hambre Cero: niños solo tienen porotos para comer en escuela indígena del Chaco

El informe de la Contraloría General de la República (CGR), sobre el funcionamiento de Hambre Cero, el programa estrella del Gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, muestra, en muchos casos, graves incumplimientos de los contratos por parte de las empresas proveedoras, que se embolsarán más de US$ 1.000 millones en tres años, a través de este proyecto.

En el norte del país, en el Departamento de San Pedro, las empresas no previeron ni cucharones y otros utensilios necesarios para cocinar y para servir la comida a los niños que son beneficiarios del plan. En el reporte de la CGR constan 31 observaciones sobre la falta de cubiertos, mobiliario, refrigeración, piletas y básculas en un recorrido por 24 escuelas de este departamento.

También se constató la falta de insumos suficientes para la preparación de alimentos. De 16 departamentos del país visitados por los auditores de la entidad contralora, en cuatro se detectaron las deficiencias más graves: San Pedro, Paraguarí, Alto Paraguay y Boquerón.

La Escuela Básica N° 6.929 El Mensajero, ubicada en el distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, fue una de las elegidas por la Contraloría para verificar las condiciones en que se desarrolla el programa de alimentación, específicamente, el caso del almuerzo escolar.

Contundente informe de la Contraloría sobre escuela indígena

En una auditoría en la Escuela Básica N° 6.929 El Mensajero, los funcionarios de la CGR se encontraron con una penosa realidad, el jueves 21 de marzo del 2025.

“Durante la visita, se constató que la institución educativa, ubicada en una comunidad indígena, no disponía de los insumos necesarios para que las cocineras pudieran brindar el servicio de alimentación”, indica el reporte.

Al momento de la verificación, tampoco se encontraba presente el personal de cocina y limpieza, contratada por la empresa proveedora responsable del proceso de preparación del almuerzo escolar y limpieza.

“En esa jornada, solo contaban con porciones de poroto, las cuales fueron distribuidas entre los alumnos”, señala el documento. Los frijoles fueron puestos en remojo y luego fueron hervidos en agua, en precarias condiciones ante la falta de cocinas y otros elementos básicos. Más tarde, el poroto hervido fue servido a los estudiantes.

En escuela de Boquerón, no hay cocina-comedor, ni baño, ni agua potable; tampoco energía eléctrica

En la escuela El Mensajero se constató que no tienen una cocina - comedor, por lo que los estudiantes utilizan un aula para almorzar.

“Asimismo, se observó que la institución carece de baños diferenciados por sexo y que, en su lugar, dispone únicamente de una letrina”, dice el documento.

La institución educativa del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), tampoco cuenta con acceso al agua potable ni energía eléctrica.

Además, según el acta de una entrevista documentada N° 01/25, realizada a la mamá de un alumno, ella “menciona que los productos recibidos son de mala calidad y muy escasos para la cantidad de alumnos matriculados”, de acuerdo con la CGR.

¿Cuál es la proveedora de Hambre Cero en Boquerón?

En el departamento de Boquerón, la proveedora adjudicada es Granos y Aceites Sociedad Anónima, Comercial y Agropecuaria, cuyos representantes legales son Enrique Terwindt Benítez y Nancy Lucina Godoy Adorno.

La adjudicación en Boquerón, Mariscal Estigarribia y Loma Plata es por G. 118.878 millones.

La empresa ya había sido sancionada por incumplimientos del contrato con el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) el año pasado, en Central. La sanción fue equivalente a G. 421.529.542

CGR exige sanciones a proveedoras que incumplen con Hambre Cero

La CGR exige duras sanciones a las proveedoras que incumplen con el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), como en el caso de la no provisión del almuerzo escolar, lo que ocurrió, precisamente, en la escuela El Mensajero, del Chaco.

En los casos de incumplimientos graves, la entidad recomienda incluso verificar si es que las empresas son pasibles de rescisión de contrato. El pedido se hizo a través de una nota remitida al ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, presidente del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), que delinea todas las políticas en torno a Hambre Cero.

Considera que uno de los incumplimientos más graves es justamente privar a los niños de la provisión de los alimentos para contar con los almuerzos escolares, como es el caso de la escuela El Mensajero.

Lo que dice Tadeo Rojas sobre el informe de la Contraloría

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, aseguró que los casos más graves de presunto incumplimiento del programa Hambre Cero, se dan en el interior del país, donde son las Gobernaciones las que administran los contratos.

“Como Conae (Consejo Nacional de Alimentación Escolar) y MDS, es importante dejar en claro de que existen 16 administradores de contrato, en ese contexto, los administradores de contrato son los responsables en cada departamento, son tres o cuatro los departamentos con casos más graves, por así decirlo, según el informe de la Contraloría”, aseguró Rojas.

El titular del MDS, agregó que ya solicitaron a estas instancias para que cumplan con todo lo recomendado por la Contraloría.

“Si es que no hay respuesta de los administradores del contrato, nosotros vamos a pedir una intervención de la Contraloría, y por qué no, incluso podemos llegar hasta el Ministerio Público si es que hay flagrancia o no se toma ninguna correctiva sobre los casos reportados”, aseguró.

Problema se subsanó en Central y Asunción, afirman; pedirán al MEC bloqueo del RUE

El ministro Tadeo Rojas, dijo que en los casos de Central y Asunción, donde la CGR reportó inconsistencias entre las raciones entregadas y la cantidad de estudiantes con autorizaciones, los problemas ya fueron subsanados con las proveedoras.

Sobre este punto, afirmó que el problema es el Registro Único del Estudiante (RUE), que es el sistema del MEC por el cual se registran las autorizaciones de las familias para recibir los alimentos.

“Muchas veces el RUE varía cada semana, aparecen más alumnos autorizados, aparecen menos. Generalmente eso complica la emisión de órdenes de servicio en cuanto a la cantidad de autorizados. Nos hace trabajar mal a los administradores”, alegó.

Por esta razón, dijo que ya pidieron al MEC el bloqueo del RUE, con la intención de no tener más variaciones en la cantidad de raciones que deben proveer, por lo menos, hasta julio.

Distribución de alimentos se dificulta en el Chaco por problemas de acceso, según Rojas

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, indicó que no tiene información concreta sobre los problemas encontrados por la CGR en la escuela El Mensajero, de Boquerón.

“Pero en el Chaco nosotros solemos recibir reportes de las empresas por las dificultades de llegar a las escuelas, por los caminos que se hacen inaccesibles cuando llueve o hay inundaciones”, remarcó. No obstante, dijo que verificará el caso particular.