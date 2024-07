El camino hacia la grandeza tenística

El pasado 1 de julio, Alcaraz, actual campeón individual masculino, marcó el inicio del juego en la Cancha Central.

Veinte años atrás, un joven Roger Federer regresó a The All England Lawn Tennis and Croquet Club luego de su primera victoria en el torneo un año antes.

Federer defendió con éxito su título y consolidó su camino para convertirse en un ícono de este deporte.

Ese mismo año alcanzó el número 1 del mundo, posición que mantuvo durante un récord de 237 semanas consecutivas y, durante el transcurso de su rutilante carrera, logró asegurarse ocho coronas de Wimbledon.

Durante casi 50 años, Rolex promueve la pasión, la pericia y la precisión técnica necesarias para ganar Wimbledon, el paradigma de la elegancia y la tradición del tenis. Rolex se convirtió en Reloj Oficial del evento en 1978 y, desde entonces, brinda su respaldo a los torneos más prestigiosos del tenis.