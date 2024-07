De la mano de Kia llega a Paraguay el New Sonet

El New Sonet destaca por su diseño exterior moderno y deportivo acorde a la nueva imagen de la marca.

La característica parrilla tiger nose, o nariz de tigre, se presenta en su versión digital rediseñada con patrones geométricos.

Destacan sus faros delanteros y traseros con tecnología LED, con bordes cromados bajo el diseño Star Map, que añade un toque de sofisticación y también mejora la visibilidad y la seguridad en la carretera.

Además, las llantas de aleación de 16″ completan su apariencia dinámica y moderna.

El New Sonet está disponible en tres versiones: EX, EX Full y EX Limited, que comparten un eficiente motor de 1.5 litros, naftero con 115HP de potencia.

Este motor logra un equilibrio perfecto entre potencia y ahorro de combustible, ideal para la conducción urbana y viajes largos, favorecido por su gran despeje del piso.

El New Sonet ya está disponible en cuotas desde G. 1.800.000 o contado desde 16.990 dólares. Más datos en kia.com.py