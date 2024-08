Roshka cumple 25 años de pasión por el software y la innovación

“No sabíamos mucho lo que queríamos hacer, pero en aquel momento la tecnología no tenía la preponderancia y ubicuidad que tiene hoy día”, refiere Pablo Santa Cruz.

“Internet recién arrancaba, no existían las redes de datos en la telefonía celular, y el máximo nivel de innovación que podías ver en las empresas era un sistema de gestión. Cada uno empezó a ver en dónde podía mezclar software con innovación y no encontramos un lugar natural para desarrollar nuestras carreras. Entonces, como éramos todos amigos, nos juntamos y dijimos: ‘Hagamos una empresa. ¿Qué tan difícil puede ser?’. La verdad es que éramos demasiado ingenuos”, recuerda con nostalgia.

Fue así que se inició Roshka que con el tiempo fue convirtiéndose en pionera en varios aspectos del desarrollo de software en el país. “Nos enorgullece haber sido los primeros en Paraguay de muchísimas cosas”, afirma con orgullo Pablo Welti.

“En estos 25 años, con un cálculo rápido te podría decir que pasaron unos mil profesionales de la industria del software por nuestra compañía”, destaca Francisco Benza.

“Hoy somos más de 200 y muchos de ellos no están, pero creo que a todos les dimos un ecosistema donde le pusimos frente a proyectos desafiantes, con muchísima visibilidad al usuario final, que hizo que ganen experiencia en cosas que son difíciles de adquirir siendo uno un programador de una empresa más chica, o de una empresa que no tenga al software como centro de su misión y visión”, afirma.

Benza comenta que con muchos de los ex colaboradores siguien teniendo un contacto fluido. “Nos enorgullecen sus nuevos logros por más de que estén hoy fuera de Roshka. Hay ex Roshkeros que hoy están en Amazon USA, en otras empresas internacionales muy importantes de la industria, así como también hay muchos en posiciones de relevancia en emprendimientos tecnológicos nacionales muy importantes. Realmente este es uno de nuestros mayores orgullos: que la gente crezca con nosotros”, declara.

Siendo los primeros

Roshka fue la primera empresa en hacer un sistema de valor agregado con Tigo y Personal en 2001, la primera en desplegar un sistema nacional de levantamiento de pedidos con Unilever en 2002, el primer proyecto de exportación de software de valor agregado por SMS en 2003 a más de 15 países, la primera en hacer EDI entre los proveedores y los supermercados del país en 2004, la primera banca celular por MENU USSD en 2007, la primera aplicación paraguaya en las tiendas de Apple y Google en 2008, la primera banca móvil digital para Android, BlackBerry y iPhone en 2011.

“Somos los primeros paraguayos en desarrollar y publicar juegos híbridos con más de 10 millones de descargas en el mundo y muchas cosas más, además de ser los primeros en usar Inteligencia Artificial para crear un asistente virtual para bancas digitales. Eso lanzamos hace poquito en conjunto con Banco Atlas”, resalta Welti.

Para lograr esos resultados, el talento de los colaboradores es fundamental. “Nuestro lema dice: Hacemos software de calidad con personas que son geniales. Entonces una de las cosas que más valoramos, además de la capacidad técnica en el área de software, es la capacidad de trabajar en equipo, de comunicarse de manera eficiente”, manifiesta Welti.

Son habilidades fundamentales para llevar adelante trabajos de envergadura. “Los proyectos que muchas veces llevamos adelante en Roshka son solo posibles con equipos multidisciplinarios, trabajando de manera cohesiva con un liderazgo marcado que no pierda el foco en el objetivo que se quiere lograr. Atraer y retener talento es probablemente nuestra mejor virtud”, confiesa sobre el equipo de talento humano altamente especializado en perfiles de profesionales de software que está innovando constantemente para una adquisición y retención efectivas.

“Hay un programa a tiempo completo, cuya gobernanza depende directamente del departamento de Talento Humano en Roshka que solo se encarga de buscar talentos y darles espacio de su primer trabajo en tecnología. Este programa está vigente desde 2015 y en el liderazgo de Roshka hoy día, hay muchísimas personas que salieron de este programa”, confiesa.

Apostando por la innovación

En cuanto a productos y servicios que brindan, Alejandro Alliana señala que están enfocados en dos verticales: Software para el sector financiero, con énfasis en canales digitales que expone servicios financieros de manera segura para que la gente pueda consumirlos a través de internet con sus teléfonos celulares y computadoras, y la otra vertical se refiere a los Juegos.

“Realmente es un mundo sorprendente para el que tenemos un equipo 100% dedicado a eso y especializado en todo lo que tiene que ver con generación, producción y puesta a punto de ideas de ese mundo tan complejo y competitivo”, añade.

Siendo un mercado competitivo en el que se desenvuelve y para seguir innovando, Roshka adopta varias estrategias de vanguardia. “En tecnología el que se duerme es cartera, como se dice”, opina Benza.

“Lo más reciente que tengo en mente son los flujos que implementamos usando Inteligencia Artificial para procesos y productos específicos. Por ejemplo, DigiYo, un sistema de identidad digital que implementamos en varias instituciones, validando las representaciones gráficas de documentos y personas para evitar fraudes, o nuestro asistente inteligente para bancas digitales que acabamos de lanzar”, detalla.

Para Benza, es importante y difícil mantenerse relevante en tecnología y más aun en software. “En estos flujos inteligentes muchas cosas escapan a lo que es el ciclo de vida y desarrollo de software tradicional. Tiene más que ver con la adquisición y manejo inteligente de grandes volúmenes de datos que crean modelos matemáticos que ‘aprenden’ a hacer lo que necesitamos a partir de esta información. Entonces las herramientas son distintas, los perfiles necesarios de las personas también. Entonces vamos haciendo lo que más nos gusta para permanecer relevantes: innovamos”, concluye.

Misión y visión de Roshka

Santa Cruz recuerda que en medio de la pandemia, cuando se tuvieron que convertir a la fuerza en una empresa de trabajo con modalidad híbrida, reflexionaron sobre su círculo de oro: Por qué, Cómo y Qué, poniendo por escrito lo que venían haciendo desde sus inicios.

“¿Por qué existe Roshka? Porque nos apasiona hacer realidad buenas ideas con tecnología de vanguardia. ¿Cómo lo logramos? Con innovación, tecnología y compromiso. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos software de calidad con personas que son geniales. Se puede ver que en nuestra misión y visión nunca dejaron de estar en el centro el software y la innovación”, refiere.

En ese tramo, los proyectos de la empresa hechos para la banca digital son probablemente los que tienen mayor visibilidad. “Creemos que más del 60% de la banca digital de Paraguay tiene software desarrollado por nosotros, en estrecha cooperación con cada cliente. Y acá los desafíos son enormes. Realmente hace 15 años, cuando empezábamos, la banca digital era un pedacito del servicio bancario. Hoy en día es el corazón”, indica Alliana.

“Probablemente no haya nada más relevante dentro de un banco o una financiera que sus canales digitales. Entonces acá, por la importancia y envergadura de estos proyectos, no hay forma de que no haya desafíos enormes, desde definir una experiencia de usuario amable y fácil para el cliente hasta hacer sistemas seguros y robustos que estén a disposición 24 horas al día durante siete días a la semana. Sin caer o cayendo lo menos posible. Lograr eso no es sencillo. Requiere un plan muy minucioso y detallado de los sistemas que se despliegan, así como también un monitoreo y mejoras constantes. En todos los aspectos”, alude.

Actualmente, la línea de servicios de la empresa es su principal motor del negocio. “Estamos empezando a crecer lentamente en nuestras líneas de productos cerrados de software. Nuestro gran desafío es tener un pie fuerte en la línea de productos. Es hacer algo de calidad que se ajuste a lo que el mercado esté necesitando”, señala Santa Cruz.

En cuanto a expansión, un gran pendiente de la compañía es equilibrar sus ingresos de exportación de software, que hoy está alrededor del 10% con respecto a los ingresos por servicios locales. “¿Hoy qué quiero para los próximos cinco años? Que la razón de ingresos locales/internacionales sea 50/50. Sería espectacular para Roshka en particular y para nuestra industria nacional del software en general. Y no pensamos dejar de invertir en nuestra línea de juegos. Realmente es algo para el cual tenemos un equipo de primera y que muchísimo orgullo nos ha traído en estos últimos años”, indica con optimismo.