Sudameris ofrece exclusivos descuentos y reintegro por fin de año en las mejores tiendas del país

Las promociones estarán vigentes desde el viernes 6 hasta el miércoles 11 de diciembre para todos los usuarios de las tarjetas Sudameris.

Beneficios de la promoción:

25% con tarjeta de crédito Sudameris.

+ 5% adicional con tarjeta de crédito Black e Infinite.

La posibilidad de pagar hasta en 12 o 10 cuotas sin intereses.

Además, del 2 al 11 de diciembre, todas las personas interesadas en adquirir una tarjeta de crédito Sudameris podrán hacerlo de forma inmediata en del Sol Shopping, obteniendo beneficios al activar su tarjeta digital al instante.

Entre las marcas que forman parte de esta promoción se encuentran algunas de las más prestigiosas del país en diferentes categorías.

Indumentaria

Adolfo Domínguez, Caro Cuore, Rapsodia, Estancias, Baby Cottons, SAX, Hugo Boss, Psycho Bunny, Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren, Calvin Klein, Náutica, Samsonite, MAC, Shopping Vendome, Lacoste, Benetton, Pandora, Swarovski, Arezzo, Schutz, Love Moschino, Anacapri, Furla, Hope , Max & Co, Cheeky, OVS, OVS Kids, CS club, Lez a Lez, Carmen Steffens, Forever 21, Springfield, Women Secret, Mango, Cortefiel, Pedro del Hierro, Luomo, Liberato, Patrol Jeans, María Candela, Concept, Scala, Lupo, Tiendas Martel, Wrangler, Lee, Cecconello, Paats & Paats, UZA, Muar, Pulsak, Indian, Cher, Kosiuko, Herencia, Isidora, Eneache, Havaianas, Nice, Nike, Meta Sports, Meta Women, Vans, 360°, Gino Ventori, Demócrata, New Balance, Crocs, Cole Haan, CAT, Outdoors, Timberland, Puma, Skechers, Sport House, American Look, Aeropostale, Geox, Daniel Cassin, Piece of Cake, Amoreira, Fit glam de Amoreira, Rondina, Marie Marie, Basicas, Albertina, Eskala, Fancy Kids, Faenza, Noruega, Agua Bendita, YUTE, Sabela, Basic, AH Cortes, Fiore, Iron Store y Halia.

Perfumería y Cosméticos

La Parfumerie Vendôme, MAC, Napy, Champs, OBoticario e Isdin.

Joyería, Relojería y Ópticas

Joyería Armele, Denoir, Joolz, Odette, Juwel, Veronica Willigs, Pipol, Joyería Sosa, Look Óptical, Óptica Regal, Chili Beans, Parfois y Claires.

Hogar

Hydroclean, Paraná hogar/colchones, Kube, Casa cinco, Clementina, Concepto, Casa de las piscinas, Galería Bonita, Casa Omnia, El rincón de lo nano, De la Paz Home Decor, Casa Mexica, BGN Arte y Enmarcarte.

Jugueterías

Estoy, Me encanta, Tiquiland, Corazón de Melón, Eureka Kids, Miramar y Sticker.

Las promociones también se extienden a diversas ciudades del interior del país. Para obtener más información sobre las bases y condiciones de estas promociones, ingresá a www.sudameris.com.py/beneficios.

Si querés formar parte de la familia Sudameris comunicate al (021) 416 6000 para más detalles. También podés encontrarnos en nuestras redes sociales como @Sudamerispy ¡No dejes pasar esta oportunidad única de ahorrar y disfrutar con Sudameris!